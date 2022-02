Em 1999, a Caudalie cria o primeiro Spa Vinothérapie em Bordéus. No coração das vinhas, num lugar muito especial, as Vinoterapeutas proporcionam tratamentos únicos no mundo graças a um savoir-faire com mais de 20 anos. Tratamentos sensoriais, com produtos clean e altamente eficazes.

É com base neste savoir- faire que nasce Vinotherapist: a primeira gama de cuidados de corpo clean e profissionais de Caudalie.

Relipidante. Antigretas. 100% bem-estar

Pele muito seca e sensível, comichão e vermelhidão são sintomas da dermatite atópica, a segunda doença da pele mais frequente depois da acne. Agredida, a pele exige uma solução adequada.

Vinotherapist Bálsamo Corporal Vegan Relipidante é um bálsamo corporal antiprurido inspirado no Spa Vinothérapie Caudalie de Bordéus.

Vinotherapist créditos: Caudalie

Uma textura 100% bem-estar numa fórmula clean

Este bálsamo rico nutre intensamente durante 24H e repara a pele, mesmo a mais seca, proporcionando um conforto de longa duração. Rico em lípidos de origem vegetal, tem um efeito relipidante para uma pele mais lisa e mais suave.

Aplicar de manhã e à noite, desde os tornozelos até às coxas, e massajar até completa absorção do produto.

Vinotherapist créditos: Caudalie

Um cocktail de ingredientes naturais e ultranutritivos

A gama é composta por ingredientes que proporcionam uma pele super hidratada. Tais como:

Óleo de tamareira do deserto que ajuda a reforçar a barreira cutânea, nutre e repara a pele seca.

Óleo de grainhas de uva reconhecido pelo seu poder antioxidante e ainda rico em ómegas 6 e 9 para nutrir a pele.

Manteiga de karité biológica, um emoliente natural com efeito relipidante que nutre e repara a pele seca.

Óleo de amêndoas doces bio que hidrata e nutre a pele, deixando-a suave e acetinada.

Gama Vinotherapist créditos: Caudalie

A combinação destes ingredientes oferece uma textura rica e sedosa, agradável na aplicação, de absorção rápida , tudo isto numa fórmula natural sem óleos minerais, sem PEG, sem silicones e com um perfume de amêndoas doces de origem natural.