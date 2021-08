Produtos que procuram preservar o mais possível o nosso amanhã. Produtos que diminuem o desperdício gerado pelos nossos cuidados de higiene diários. Estamos a falar de produtos de Beleza em formato sólido - que não implicam escolher entre eficácia e sustentabilidade.

Uma pequena mudança na nossa rotina que pode contribuir para moldar o futuro do nosso planeta. Os sólidos melhoram o nosso impacto individual e todas as mudanças individuais, ainda que pareçam irrisórias, têm consequências reais.

O problema do plástico

O plástico é um material importante, muito presente no nosso dia-a-dia e com um baixo custo de produção. Tem múltiplas funções e aplicações que nos facilitam a vida, no entanto tem grandes desvantagens no que toca à sua produção, utilização, desperdício e descarte.

A produção de plástico tem uma grande pegada carbónica (6 kg de CO2 por 1kg de plástico) e globalmente cresceu exponencialmente nas últimas décadas - de 1,5 milhões de toneladas em 1950 para 322 milhões de toneladas em 2015 em todo o mundo - seguido pelo aumento dos resíduos plásticos.

O impacto da cultura do plástico de uso único é visível em todo o Mundo - e Portugal não é exceção.

Uma conveniência inconveniente

Na União Europeia, 40% do plástico é produzido para embalagens e menos de 1/3 dos resíduos plásticos são reciclados. Para além disso, os plásticos de uso único são o maior grupo de resíduos encontrados nas costas marítimas - 49% do total de lixo dos oceanos do qual fazem parte mais de 150 milhões de toneladas de plástico.

O plástico descartável após uma breve utilização, usado sobretudo por mera conveniência, está a prejudicar o futuro da nossa saúde e planeta.

É possível reavaliar escolhas de consumo e reduzir este flagelo? Sim. Porque não começar pela casa de banho, uma das divisões da casa com mais desperdício e ao mesmo tempo mais simples de auditorar?

1. Lamazuna champô sólido cabelo normal - canela e laranja; 2. Lamazuna pasta de dentes canela; 3. Lamazuna Sabão de barbear.

Vantagens dos sólidos

O peso e o volume desempenham um papel fundamental na eficiência do transporte de mercadorias. Os cosméticos sólidos são mais pequenos e leves e requerem menos espaço que os tradicionais durante o transporte.

Produtos mais leves reduzem o CO2 emitido durante o transporte, resultando numa pegada de carbono reduzida. A seu favor têm também o facto de serem concentrados: por exemplo, uma barra de champô sólido é igual até 2,5 champôs tradicionais em número de lavagens.

Além disso, quando em viagem, os cosméticos sólidos eliminam a preocupação das restrições de líquidos e permitem-lhe evitar os descartáveis disponíveis em hotéis.

Se estiver à procura de um primeiro passo, fácil de adotar para um dia a dia mais ecológico, a Organii dispõe de uma enorme panóplia de cosméticos sólidos: desde pasta de dentes, a champô e amaciador, passando por sabonetes de rosto e corpo, sabão de barbear, manteiga de cacau e até desodorizante.

1. Amaciador Lamazuna aroma baunilha; 2. Sabonete Unii funcho e carvão activado.

Porquê escolher Bio?

Os champôs biológicos, por exemplo, não contêm produtos químicos agressivos nem secantes, trabalhando para nutrir o couro cabeludo, reabastecendo os folículos com nutrição adequada. Além disso, restauram o equilíbrio do pH natural do couro cabeludo e dos cabelos.

Os desodorizantes biológicos, por sua vez, não usam compostos de alumínio livre, e sim misturas de plantas antibacterianas, antissépticas, álcool fermentado naturalmente, óleos essenciais ou alúmen para evitarem a propagação das bactérias responsáveis pelo mau odor da transpiração. Nenhum dos desodorizantes Organii inibe a transpiração.

Na cosmética biológica são utilizados óleos vegetais 100% puros e de pressão a frio, óleos essenciais e ingredientes ativos (extratos de plantas) provenientes de agricultura biológica ou selvagens e emulsionantes e surfatantes de origem 100%

vegetal.

Não são feitos testes em animais, as embalagens, cartonagem e tintas são ecológicas e os produtos são 100% livres de ingredientes sintéticos. É importante notar também que o processo de fabrico é realizado de forma mais natural, com o menor impacto ambiental possível e com recurso a energias renováveis.