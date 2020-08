Neste época do ano é bastante normal que as tardes de verão marcadas pelas altas temperaturas levem aos mergulhos na piscina.

Mas é importante que não se esqueça dos cuidados que deve ter para manter o seu cabelo bonito e brilhante.

Assim como a água do mar prejudica o cabelo, o cloro também não fica lhe atrás. Hoje vamos dar-lhe seis dicas que vão ajudá-la a protege-lo do cloro da piscina.

1. Não prescinda da touca

Se está na piscina com bastante frequência e utiliza touca, deve ter em conta que o facto desta ser apertada pode fazer com que o seu cabelo possa partir ou então ganhar aquele frisado indesejado. Por isso deve usar sempre uma touca de tecido antes de colocar a de látex. Isto vai impedir que o seu cabelo fique danificado e com vários nós, que acabam por ser difíceis de desfazer.

2. Passe o cabelo por água

É essencial que passe o cabelo por água assim que sair da piscina ou que utilize um champô anti-resíduos. Mas lembre-se que estes só funcionam se não tiver o cabelo pintado. Faça hidratações se tiver madeixas e utilize máscaras para dar uma ajuda extra aos fios capilares.