7. O óleo de amêndoas doces previne as estrias

VERDADE - Este óleo é altamente hidratante e ajuda na elasticidade da pele evitando as ruturas no tecido que causam as tão indesejáveis marcas brancas ou vermelhas.

8. A pasta de dentes seca as borbulhas

VERDADE - As borbulhas secam devido à composição de ácidos e mentol presentes nas pastas dentais. Mas cuidado: este resseca a pele e, por ser abrasivo, pode irritar e até aumentar a inflamação da acne. O ideal é consultar um dermatologista para um tratamento mais adequado de acordo com cada tipo de pele.

9. A clara de ovo deixa a pele do rosto mais firme

VERDADE - A clara do ovo é rica em albumina e tem efeito tensor, o que deixa a pele mais lisa e firme. Uma máscara feita com este alimento é indicada principalmente para as peles oleosas.

10. Fazer a depilação com gilette engrossa os pelos

MITO - Temos esta impressão porque o pelo é cortado no meio da haste (que é um local onde o pelo é mais grosso). Ou seja, o modo de depilar não interfere neste aspeto. Se assim fosse, a solução para as pessoas que sofrem de queda de cabelo seria usar gillette e o problema ficaria resolvido. Ao escolher a cera, os seus pelos tendem a diminuir com o tempo porque o facto de serem puxados pela raiz faz com que enfraqueçam.

11. Lavar os dentes com bicarbonato de sódio branqueia os dentes

VERDADE - O bicarbonato de sódio neutraliza os ácidos produzidos na placa dental, ajudando a clarear os dentes. Por deixar o PH da boca mais alcalino, esta substância ajuda no combate de aftas e cáries. Mas evite fazê-lo com frequência, pois o bicarbonato também desgasta o esmalte dos dentes, tornando-os mais sensíveis. Para obter o resultado ideal faça-o apenas uma vez por mês.

12. Ao arrancar um cabelo branco depois crescem mais sete

MITO - Quando os fios capilares começam a ficar brancos, o processo ocorre gradualmente em todo o cabelo. Isto deve-se aos melanócitos, células que ficam próximas do bulbo capilar, pois quando perdem a capacidade de produzir melanina (pigmento responsável pela coloração natural dos cabelos), os fios ficam esbranquiçados. A produção de melanina descresce por vários motivos: pode ser genético (por isso há quem fique grisalho mesmo antes dos 20 anos), pode ser uma questão hormonal e devido ao próprio envelhecimento.

13. A água quente estraga os cabelos

VERDADE - O ideal é lavar os cabelos com água morna ou fria. A água quente prejudica o couro cabeludo, aumenta a seborreia e pode causar a queda dos fios. A água quente resulta em cabelos frisados com fios finos. Os cabelos normais e com os fios mais grossos ficam opacos porque a água quente diminui a oleosidade natural dos fios e elimina o brilho.

14. Cortar as cutículas faz com que estas cresçam mais

VERDADE - Retirar as cutículas das unhas é um trauma local e o corpo responde ao estímulo aumentando a produção de peles para proteger mais a área agredida.

15. O chocolate favorece o aparecimento de borbulhas

VERDADE - Ainda que não seja assim para toda as pessoas. Quem tem tendência a ter pele acneica e exagera na ingestão de chocolates e alimentos oleosos fica mais propenso a sofrer erupções porque a pele pode produzir mais sebo no período de alimentação desregrada.

16. Tomar banho com água fria mantém o bronzeado

VERDADE - O banho frio não desidrata a pele como o banho quente, tendo um efeito calmante e anti-inflamatório. Por causarem a contração dos vasos sanguíneos, os banhos frios conservam mais o bronzeado.

17. Fazer as sobrancelhas com cera deixa as pálpebras flácidas

VERDADE - A pele próxima da região dos olhos é muito fina e delicada. O processo de depilação com cera na região das sobrancelhas faz a pele ser puxada repetidamente, acabando por causar flacidez.

18. O cabelo cresce mais durante a gravidez

VERDADE - Estimulado pelas hormonas, o cabelo cresce mais durante a gravidez.

19. Cortar as unhas faz com que fiquem mais fracas e quebradiças

MITO - Cortar ou limar as unhas não interfere na sua saúde, já que este processo é feito apenas na extremidade da unha e quando esta já passou por toda a sua fase de crescimento.

20. Deve-se deixar as unhas sem verniz para que possam “respirar”