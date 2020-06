Acabou-se o esfoliante e não pode esperar pelo dia seguinte para ir comprar um novo? Precisava de hidratar a epiderme e não tem nenhum creme à mão? Não desespere! Vá até ao seu frigorífico e à sua dispensa e preste atenção aos produtos que tem lá. Alguns deles podem ser a solução para o seu problema. Descubra, de seguida, como fazer cinco produtos de beleza caseiros que hidratam e rejuvenescem a pele e ainda ajudam a preservar o planeta.

1. Esfoliante de açúcar e óleo de coco

Misture meia chávena de açúcar amarelo com óleo de coco e envolva bem. Adicione quatro gotas de óleo essencial com um aroma à sua escolha e volte a misturar. Use uma colher de sopa para retirar porções deste esfoliante, que pode guardar até quatro dias no frigorífico, durante o duche. No final, remova completamente o produto. Se preferir, pode usar azeite, preferencialmente biológico, em substituição do óleo de coco.

2. Pasta de claras de ovo para rejuvenescer a tez

Acaba de fazer um bolo que levou mais gemas e sobraram-lhe claras? Em vez de as mandar fora ou de fazer uma omelete branca, pode usar uma delas para rejuvenescer a sua epiderme. Para isso, bata-a suavemente com um garfo e aplique sobre o rosto com a ajuda de um pincel. Deixe secar e lave a cara para eliminar os resíduos. Este gesto funciona melhor depois de uma esfoliação prévia do rosto.

3. Natas frescas para hidratar corpo e rosto