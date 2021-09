Se outrora o acne era um problema de pele que perseguia os adolescentes, passou a ser igualmente frequente acontecer na idade adulta. Assim, para o acne deixar de ser um problema, a SKIN partilha cinco sugestões.

1. Limpar eficazmente

A limpeza da pele é muito importante, seja em adolescentes ou adultos. Esta é fundamental para resultados eficazes em todas as rotinas de pele, mas imperativamente quando falamos de acne!

Assim, limpe sempre o rosto com um cuidado adaptado, tanto de manhã como à noite. O Lierac Sébologie Solução Queratolítica é um complemento à rotina que deve ser feito depois da limpeza de pele, sendo o produto ideal para ter uma pele perfeita. Este ajuda a preparar a mesma para a esfoliação e regeneração celular, regulando o excesso de produção de oleosidade.

2. Optar por produtos “não comedogénicos” e “oil-free”

O acne em idade adulta não é igual ao juvenil. Geralmente os adolescentes têm acne inflamatório, ou seja, há borbulhas mais generalizadas, inflamação e vermelhidão associada. Em contrapartida os adultos sofrem de acne retencional, com poros obstruídos, mais oleosidade, pele mais grossa e borbulhas mais localizadas.

Posto isto, independentemente da idade, é importante optar por produtos para a sua rotina de skincare que sejam: não comedogénicos e oil-free, por outras palavras, que não causem obstrução de poros e que sejam livres de óleos.

3. Tratar o acne e cuidar das rugas

É normal que com o passar do tempo as necessidades da pele passem a ser outras e que vá muito além do acne. Quando o acne surge de forma tardia há a preocupação de controlar este problema, mas também outros que vão aparecendo como as ridulas ou rugas.

O melhor é que agora já não tem de optar por tratar só de um dos problemas. A Filorga lançou a linha Age-Purify especialmente formulada para pele acneica ou oleosa, que mantém eficácia anti idade.

4. Utilizar protetor solar

Utilizar protetor solar todos os dias oil free, é importante para evitar que as borbulhas (ainda que pontuais) possam vir a deixar marcas. Com o avançar da idade a regeneração da pele abranda e, por isso mesmo, se as pequenas imperfeições deixarem marcas será mais difícil de tratar do que numa pele jovem.

5. Escolher maquilhagem para pele com acne

A maquilhagem pode ser umas das maiores inimigas quando tentamos tratar a oleosidade ou o acne. Assim, é fundamental que opte por maquilhagem adequada ao seu tipo de pele. Há bases especialmente formuladas para pele acneica que, além de deixarem a pele respirar ainda prolongam o efeito matificante.

Além disso, a utilização de uma máscara purificante também é importante para a purificação rápida da pele. A Caudalie acabou de lançar a Caudalie Vinopure Máscara Purificante que atenua as imperfeições da tez em apenas 5 minutos.