Acne na idade adulta? Há uma nova solução no mercado

A Ducray, marca especialista em cuidados dermatológicos há mais de 90 anos, lançou o novo Keracnyl Sérum regulador anti-imperfeições, especialmente desenvolvido para responder às manifestações do acne na idade adulta, em particular às que surgem antes, durante e após a menstruação.

Este cuidado inovador ajuda a controlar os surtos de acne ao longo do ciclo hormonal feminino, reduzindo em 58% o aparecimento de borbulhas nestas fases e diminuindo em três vezes as marcas que habitualmente persistem após o surto.

Testámos e este foi o resultado Testámos o Keracnyl Sérum e, ao fim de apenas duas semanas de utilização diária, notámos melhorias visíveis. A pele começou a apresentar-se mais uniforme, com uma redução clara das imperfeições ativas e uma diminuição significativa da oleosidade, sobretudo na zona do queixo e mandíbula — áreas onde a acne na idade adulta tende a ser mais persistente. Além disso, a textura da pele tornou-se mais suave ao toque e as marcas deixadas por surtos anteriores começaram a atenuar-se. A sensação de conforto após a aplicação, aliada à boa tolerância cutânea, faz deste sérum um aliado prático e eficaz para quem procura resultados reais num curto espaço de tempo, sem comprometer o equilíbrio da pele.

"O produto Ducray Keracnyl Sérum está indicado para todas as idades a partir dos 12 anos, para imperfeições agravadas pelo ciclo hormonal, stress e dieta. Este produto em particular está indicado para a acne na idade adulta pois é nesta fase que a renovação celular se torna mais lenta e há maior probabilidade de as lesões acneicas deixarem marcas. A sua ação anti-inflamatória, despigmentante e queratolítica está totalmente alinhada com esta necessidade", explica Ana Santos, farmacêutica e coordenadora de formação da Pierre Fabre, marca detentora da Ducray.

A eficácia do Keracnyl Sérum resulta da combinação de ingredientes ativos criteriosamente selecionados. A Mirtacina e o Celastrol oferecem uma ação antibacteriana e anti-inflamatória que atua diretamente na origem das imperfeições, prevenindo o seu agravamento e evitando que se transformem em borbulhas inflamadas. A Monolaurina contribui para a regulação da produção de sebo, um fator chave no controlo da oleosidade cutânea. Já o Ácido Azelaico, com propriedades despigmentantes, e o Ácido Glicólico, com ação suavizante, trabalham em conjunto para reduzir a intensidade das marcas deixadas pelas lesões acneicas.

Acne na idade adulta? Há uma nova solução no mercado

"A acne na idade adulta afeta substancialmente mais as mulheres do que os homens, sendo as alterações hormonais o principal fator para o desenvolvimento de acne na idade adulta. No entanto, há outros fatores que podem ser causadores desta patologia: medicação, produtos de cosmética inadequados, alimentação, etc", refere Ana Santos.

"Na idade adulta, a manifestação de acne tem características ligeiramente diferentes da do adolescente, nomeadamente no tipo e localização de lesões acneicas. No adulto as lesões são essencialmente inflamatórias e distribuídas na zona do queixo e mandíbula, enquanto que no adolescente as lesões são retencionais e inflamatórias e distribuídas pelas zona T", acrescenta.

Para a responsável, cuidar da pele implica uma série de cuidados essenciais que começa por "implementar uma rotina de cuidados de pele adequada à pele oleosa e de tendência acneica, optando por usar produtos adaptados a este tipo de pele com ação controladora do excesso de oleosidade, ação queratolítica e ação nas lesões inflamatórias".

Por outro lado, deve "evitar-se uma alimentação rica em hidratos de carbono, controlar o stess e evitar manipular as lesões, espremendo-as ou arranhando-as, evitando assim lesões mais profundas", conclui.