Se há alguma verdade sobre as resoluções do início do ano é que a aquisição de novos hábitos pode ser um processo difícil, exigente e facilmente adiado. Ainda assim, seja qual fora a área de mudança, nunca é tarde demais para começar.

Quem o diz é a Heavy Duty Beauty, que acaba de lançar o “21 Day Challenge”, um novo plano de treinos de alta intensidade que procura incentivar à prática de desporto e, simultaneamente, educar para a importância de manter uma rotina de cuidados de pele antes e pós-treino. ​

​

Durante três semanas, a HDB irá disponibilizar gratuitamente nas redes sociais planos semanais com exercícios simples – como abdominais, agachamentos, pranchas, flexões –, que foram preparados por um profissional e pensados para se adaptarem a diferentes níveis de condição física.

Cada sessão diária, de apenas 10 minutos, poderá ser realizada em casa ou ao ar livre, sem necessidade de equipamentos, havendo ainda direito a dias de descansos ativos – para os iniciantes recomenda-se menos esforço em dois dias por semana (sábado e domingo) e para os avançados em apenas um dia (domingo). ​

​

Para cumprir o desafio, a consistência será fundamental e até nos momentos antes e pós-treino. Como forma de potenciar os resultados em complemento à atividade física, recomenda-se um cuidado continuado da pele, “muitas vezes negligenciado neste processo”, como refere Renata da Luz Fernandes, criadora do projeto.

Para isso, a HDB apresenta quatro produtos naturais e vegan, produzidos à base de óleo de Andiroba, ingrediente nativo da Amazónia, totalmente focados na hidratação do rosto e do corpo. ​

Heavy Duty Beauty créditos: Tiago Oliveira

​

Não se prometem resultados imediatos e, por isso, os próximos 21 dias terão o apoio extra de personal trainers bem reconhecidos do público – Pedro Cardoso (OnebyOne Fitness Studio, em Lisboa) e Miguel Santos (Vital Fitness Studio, no Porto).