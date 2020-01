Viver a dois nem sempre é fácil. A forma como devemos gerir a paixão inicial e depois o amor depende, antes de mais, dos nossos objetivos. Naturalmente, sendo uma emoção agradável, queremos prolongá-la o máximo de tempo possível, à semelhança do que acontece nos romances, mas é certo, sabido e provado pela ciência que a paixão tem uma duração limitada, acabando por se transformar, com o tempo, noutro sentimento ou, simplesmente, por definhar.

Comece por pensar no que quer. A sua relação atual pode ajudá-lo a chegar onde deseja a médio ou a longo prazo? Também pode optar por simplesmente aproveitar viver a paixão um dia de cada vez. Se essa escolha for consciente, já estará a gerir esse estado emocional. As estratégias que tornam os relacionamentos amorosos mais saudáveis e felizes apontadas por Vítor Rodrigues, conceituado psicólogo clínico português, autor do livro "Constrói a tua felicidade".

O exercício que obriga a pensar

Conheça-se a si mesmo. Seja o mais honesto possível. Pegue num lápis e numa folha de papel ou no telemóvel, no computador ou no tablet e escreva as respostas que encontrar para as questões que aqui apontamos, com a colaboração do psicólogo clínico Vítor Rodrigues:

- O que pretendo desta paixão/relação?

- Aceito os defeitos da pessoa com quem estou, recuso-me a reconhecer que existem ou isso é-me indiferente?

- Projeto nesta relação e/ou no outro os meus desejos, frustrações, medos ou expetativas?

- Sinto-me à vontade para ser como sou ou mostro apenas uma parte de mim? Creio que se o outro souber realmente como sou deixará de estar comigo?

- Esta pessoa é estranhamente parecida com a minha mãe ou com o meu pai?

- O que sinto por essa pessoa é-me retribuído por ela?

- Estou constantemente à procura de uma paixão e nunca fico satisfeito?

A reflexão que tem (mesmo) de fazer

Não se fique pela teoria. Depois de refletir, é tempo de passar à prática. Leia as suas respostas às perguntas anteriores. Se percebeu que não é correspondido, que está a desenvolver um sentimento de posse, que está a projetar no outro uma imagem fixa de si próprio, que pode estar a procurar nessa pessoa compensações para situações mal resolvidas com os seus pais, ou se tem saltado de paixão em paixão sem que isso o faça feliz, algo de errado se pode estar a passar.

Se sentir que não está a conseguir lidar sozinho com a situação, procure ajuda especializada. Se, muito pelo contrário, percebeu que a sua relação é saudável e quer investir emocionalmente nela (e/ou que o outro também está em sintonia consigo), há várias estratégias que deve por em prática para ter sucesso porque, ainda assim, nem tudo sempre é um mar de rosas, como também alerta o autor de outros livros, como "Terras de mentes" ou ainda "Portas e caminhos".

12 passos para construir uma relação de sucesso