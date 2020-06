Dias 3 e 4: Fantasiar e brincar

O terceiro dia sugere-nos fantasiar. Foi, talvez, a parte mais difícil. A falta de tempo e de imaginação atraiçoaram-me. Lembrei-me, contudo, de um livro, da Natália Correia, que me ofereceram no meu trigésimo aniversário, "Poesia portuguesa erótica e satírica", publicado pela editora Antígona. Arrumei-o na mesa de cabeceira, em cima de "O grande livro do bebé", publicado pela editora A Esfera dos Livros, escondendo a capa.

Depois da casa estar em silêncio, li alguns poemas para ele. Ficámos mais próximos. Ainda nos rimos e viajámos com as rimas. Ao fim do terceiro dia, começámos a falar de sexo como nos velhos tempos. Renasceu a vontade de estarmos a sós e a nossa relação mostrou-se mais sólida. Até parece que a Madalena percebeu e começou a dar-nos mais descanso. Contudo, ao fim do terceiro dia, confesso que ainda hesitava.

Ficava dividida entre uma boa noite de sono e uma tórrida noite de sexo. Mesmo assim, no quarto dia, fui à sex shop mais próxima comprar as bolas chinesas, mais conhecidas como as bolinhas do amor.

Há muito tempo que falava em experimentar, mas surgiam outras prioridades. Fiquei excitada com a ideia de fazer algo novo. Mais picante. Enviei-lhe uma fotografia minha, em lingerie, com uma mensagem provocadora. Eu sabia que era um dia de stress para ele e foi uma excelente maneira dele descontrair antes de chegar a casa.

E assim foi! Chegou mais cedo do que aquilo que era o habitual e pronto para reivindicar a minha promessa. Mas a nossa filha não nos deu hipótese. Foi uma daquelas noites malvadas, a chorar de hora em hora e, quando conseguimos finalmente ficar sozinhos, só pensámos em dormir. Esquecemos o plano, as bolinhas do amor, o sexo e a lingerie. Não houve hipótese... Dormir foi mesmo a palavra de ordem.

Dias 5 e 6: Namorar e surpeender

No dia seguinte, antes dele ir trabalhar, já com o sono recuperado, sugeri sairmos só os dois, nessa noite. Combinei com a minha mãe ficar com a Madalena e fui buscá-lo ao trabalho. Calcei os meus botins pretos de salto alto, vesti a minha minissaia de lantejoulas e apareci pontualmente ao pé dele. Jantámos num dos nossos restaurantes preferidos e fomos dançar. Há muito tempo que não dançávamos e soube tão bem.

Apesar do cansaço nos ter obrigado a ir para casa mais cedo do que pensávamos, regressamos com outro ânimo, há que admiti-lo. Nesta fase, o cansaço impera, é um facto. E continua a trair-nos, apesar de começarem a surgir sinais de mudança na nossa relação. Voltámos a dizer "Amo-te" e a ser mais cúmplices, nem que seja pelo facto de querermos passar mais momentos juntos, ainda que, por algum motivo não consigamos.

Apesar do cansaço ou dos choros da Madalena, lidamos melhor com o facto de termos menos sexo. Mais do que fazermos amor como fazíamos antes, senti que o diálogo nos aproximou. Pelo menos, para já, acho que nos aproximámos por termos assumido a existência de um problema e, posteriormente, por o termos reconhecido. Mesmo assim, o plano dos sete dias continuou. Com alguns altos e baixos, é verdade, devido à rotina.

O cansaço, afinal, não desaparece em sete dias. Na véspera de terminar o programa, escrevi, de manhã, num post-it "Vamos fazer o que ainda não foi feito?" e colei-o no espelho da casa de banho. Se me apetecia? Não, mas achei importante fazê-lo! Nessa noite, não nos abraçámos. Estávamos de rastos. A noitada acabou por nos alterar a vida e, se por um lado, soube muito bem, por outro, complicou-nos os horários.

Dia 7: Entregar-se

Comecei a sentir falta da minha filha, alguns remorsos por, nesta semana, ter passado menos tempo com ela. Deixei-a mais vezes com a avó do que é habitual e insisti para que dormisse no seu quarto sozinha, mesmo quando chorava. Mesmo assim, quis terminar o programa da sexóloga sem falhas e, ao fim dos sete dias, entreguei-me, tal como sugere Vânia Beliz. Mudei, um bocadinho, os horários das refeições da Madalena.

Fi-lo de forma a que ela fizesse o sono maior à hora a que ele chega a casa. Correu bem! Enchi a banheira de espuma e esperei-o. Uma boa estratégia para ressuscitar algum desejo adormecido, pois percebi que consigo relaxar antes do sexo e recarregar baterias para entregar-me de corpo e alma. A nossa filha colaborou e, desta vez, dormiu de seguida. Concluí que, quando não se tem a mesma disponibilidade para o sexo, com dedicação e empenho, a vontade surge naturalmente. E dialogar é, sem dúvida, um grande truque para recuperar o desejo, pois logo após cumprir o ponto um, o problema pareceu menor.

Ao fim de uma semana, o balanço da experiência não poderia ser mais positivo. Há que reconhecê-lo! Unimo-nos e lidámos melhor com a questão, mesmo sem ter sexo. Só o desejo bastou para nos relacionarmos melhor. Afinal, queremos muito estar um com o outro, o que é bem diferente de acharmos que o outro não nos deseja. Lida-se, assim, melhor um com o outro e com os obstáculos com que nos deparamos no dia a dia.

A sexóloga Vânia Beliz concorda que o ponto de partida para recuperar o desejo é mesmo o diálogo. "Muitas vezes, não nos apercebemos o que falta ao outro", alerta. "Por isso, é muito importante sair sem filhos, só os dois", aconselha a especialista. Esses momentos, essenciais para o casal, devem ser usados para conversar e perguntar "Onde está o nós na nossa relação?", recomenda. Simples mas eficaz, eu garanto!

Texto: Alexandra Oliveira com Vânia Beliz (sexóloga)