No que toca a crenças e mitos, os orgasmos masculinos e femininos estão rodeados deles. Há quem defenda que, no momento de atingir o clímax, o que os homens e as mulheres sentem é igual, apesar das diferenças fisiológicas, mas também há quem afirme exatamente o oposto. Uma oportunidade única para esclarecer algumas das ideias e (in)verdades que envolvem um dos momentos mais ambicionados.

1. Os orgasmos femininos e masculinos são todos iguais

Não, os orgasmos femininos e masculinos não são iguais. Tal como nenhum homem tem um orgasmo igual ao amigo nem nenhuma de nós tem orgasmos iguais a outra mulher. Cada caso é um caso e os orgasmos não fogem à regra. Se para uns é uma experiência mais explosiva, outros são mais contidos, mas nem por isso menos intensos ou poderosos.

Existem evidências científicas do que acontece, em termos físicos, durante o orgasmo, mas isso não quer dizer que toda a gente saiba identificar esse momento. Os espasmos musculares, a dilatação das pupilas, a ejaculação, comprovam que se chegou ao momento do orgasmo, mas em termos emocionais, a descrição do orgasmo não é universal, tal como o tipo de emoções provocadas pelo orgasmo varia de pessoa para pessoa.

2. Quando não há ejaculação não há orgasmo

Errado! Muitas vezes se parte deste princípio e é um erro. Uma ejaculação e um orgasmo podem acontecer no mesmo momento, mas são processos diferentes.

3. Só o orgasmo conseguido através da penetração é verdadeiro

Só uma mulher com uma sexualidade bem desenvolvida e conhecedora das suas emoções, pode ter um orgasmo real? Errado! Externos ou internos, simultâneos ou múltiplos, a sua origem não é relevante, nem existem orgasmos melhores do que outros.