A pandemia viral que mudou o mundo obriga ao recolhimento caseiro na quadra pascal pelo segundo ano consecutivo, impedindo as famílias de se juntarem em torno de uma mesa farta, como em anos anteriores. E se, já que não pode sair de casa, em vez de ver filmes e séries ou de voltar às arrumações, aproveitasse este tempo extra a dois para dar azo a algumas das fantasias que possam ter? Para o caso de estar sem ideias, temos sugestões, algumas delas bastante atrevidas, para si!

1. Faça amor de olhos vendados

Pode não ser uma ideia muito original mas a verdade é que existem muitos casais que ainda não a puseram em prática. Deixe-se embalar pelo espírito do filme "As 50 sombras de Grey" e experimente. Para dar um ambiente mais pascal à coisa, pode vestir-se de coelhinha ou mascarar-se de coelho. Pode aproveitar os ovos de chocolate para brincadeiras sexuais orais. Será, no mínimo, diferente!

2. Invista numa farda

É público o fascínio que as fardas e os uniformes exercem sobre muitos homens e mulheres mas poucos acabam por consumar essa fantasia. Esta é, por isso, uma excelente ocasião para o fazer. Enfermeira e mulher-polícia são boas opções para ela e bombeiro ou agente da autoridade são escolhas que se adequam a ele. Mais uma vez, se fizer mesmo questão de entrar no espírito da Páscoa, pode vestir-se de coelhinha ou mascarar-se de coelho.

3. Grave uma sextape

Muitas pessoas mostram-se, à partida, desconfiadas e com muitas reservas em relação a esta ideia, mas muitos especialistas nacionais e internacionais defendem que a gravação do casal a ter relações sexuais pode ser excitante e (re)vê-la posteriormente em conjunto também pode ser benéfico, na opinião de muitos sexólogos. Tal como na sugestão anterior, se quiser entrar no espírito da quadra pascal, pode vestir-se de coelhinha ou mascarar-se de coelho. Nem sequer precisa de uma câmara de filmar. O telemóvel é suficiente. Tenha, contudo, o cuidado de apagar a gravação depois de a visualizarem. Seria muito mau ir parar à internet…

4. Faça uma sessão de fotografia de nus

É uma tendência que tem vindo a ganhar terreno nalguns países e em Portugal também há fotógrafos que a exploram. Se pretende imortalizar a sua relação de uma forma original, pode fazer uma sessão de fotografia nu(a), individualmente ou em casal. Não têm de ser forçosamente explícitas. Como não podem sair de casa, podem brincar aos fotógrafos e recorrer, mais uma vez, ao telemóvel.

5. Teste uma posição do "Kamasutra" por dia

Por alturas da Páscoa, as férias nem sempre são das maiores mas, mesmo que só faça uma pausa de três ou quatro dias, já são, pelo menos, outras tantas posições sexuais novas a incluir no seu curriculum. Em tempo de confinamento forçado, as oportunidades multiplicam-se e não faltam posturas originais, como pode ver na galeria de imagens que se segue. Mas, depois, não devolva o "Kamasutra" à prateleira. Faça uso deste popular livro regularmente, pois só tem a ganhar…