O estudo levado a cabo por um grupo de especialistas internacionais testou mulheres e homens que afirmavam estar intensamente apaixonados há mais de vinte anos e, através de exames cerebrais, os investigadores tiraram as suas ilações. Concluíram que, nestes casais, estavam ativadas as mesmas áreas cerebrais que nos casais apaixonados de fresco. Era a prova de que precisávamos para afirmar que, para alguns, a paixão também pode ser eterna como o amor.

Para outros, continua a ser difícil ou mesmo impossível manter a chama acesa. Mas, com as estratégias certas, a situação pode mudar. "Os casais não podem esquecer a razão pela qual um dia se apaixonaram um pelo outro", sublinha. "É frequente ficarem demasiado envolvidos nas questões do dia a dia e esquecerem que o outro é aquela pessoa por quem, um dia, estiveram absolutamente encantados e isso não pode acontecer", alerta mesmo o psicólogo Nuno Amado.

Manter a surpresa e um certo espírito de descoberta pelo outro é, segundo os especialistas, o segredo da paixão duradoura. "Cada casal tem o seu contexto e não há uma fórmula que se aplique a todos. A ideia é haver uma preocupação em surpreender o outro, elogiá-lo, agradecer o bem que ele nos faz e nunca deixar o outro pensar que já não encontramos encanto nele. Se ainda amamos o outro e se o outro ainda nos encanta, há que transmiti-lo", recomenda ainda.

A importância de saber comunicar

Pensar que o problema de um casal é a falta de comunicação não corresponde à verdade. "Um casal comunica sempre. O problema é que alguns casais fazem-no mal, têm uma comunicação que os afasta", constata o terapeuta familiar Manuel Peixoto. "É também muito importante que as pessoas saibam expressar aquilo que precisam porque o outro até pode estar disposto a dar ou, até quer dar, mas não sabe como", alerta o psicólogo Nuno Amado.

"Expressar as necessidades de cada um é fundamental para não cair no risco de ficar insatisfeito(a) numa relação", sublinha ainda. Uma comunicação aberta e franca é uma peça central em qualquer relação bem sucedida. Os especialistas confirmam-no. Mas há ainda outra componente fundamental na comunicação em casal que, muitas vezes, é esquecida ou desvalorizada. Quem o diz é Rafael Santandreu, reputado psicólogo espanhol que acompanha vários casos de casais em vias de separação. O especialista alerta para a necessidade de mudar o tipo de discurso que usamos quando queremos modificar algo que não está bem na relação. "Em vez de exigir, sugira", recomenda mesmo Rafael Santandreu no seu livro "A arte de não amargar a vida".

"Ao exigir, o outro membro do casal vai sentir-se mal com isso, vai pensar que também pode exigir o mesmo de si e não tem vontade de mudar", constata. "Por outro lado, seguir ordens não tem mérito e, por isso, não se converte numa mudança permanente", explica o psicólogo. Naquela que é uma das suas obras mais (re)conhecidas, publicada em Portugal pela editora Pergaminho, Rafael Santandreu dá um bom exemplo daquilo que é uma sugestão de amor.

Em vez de dizer frases como "Não quero que compres coisas caras sem me consultar", o autor sugere que diga algo como "Gostava que não comprasses coisas caras sem me consultar antes, mas se não conseguires evitar fazê-lo, sobreviveremos a isso e continuarei a amar-te muito". O especialista revela que na sua prática clínica constatou que a eficácia do método da sugestão amorosa é de 80%. Com a exigência, a mudança só ocorre, em média, em 20% dos casos.

O problema da(s) rotina(s)

Com o tempo, a rotina instala-se na vida do casal e há que saber contorná-la. Porquê? O psicólogo Nuno Amado responde com uma única frase. "Um dos segredos dos casais felizes é que a rotina é encarada como algo positivo", sublinha. E o truque certo para o conseguir está, segundo o especialista, em sobreviver à rotina diária mas também em saber apreciar cada dia. "Um casal tem que ter momentos no seu dia a dia pelos quais ansiar", alerta o psicólogo clínico.

Para isso, o casal não deve nunca deixar de ter momentos a dois. "É indiferente se é um jantar romântico ou um passeio, até pode ser pintar paredes. O importante é que haja a sensação que um está lá para o outro e que o mundo lá fora ficou, pelo menos uns momentos, suspenso", refere. A generosidade é outro ingrediente imprescindível no dia a dia de uma relação feliz. Um estudo realizado pelo Institute for American Values, que entrevistou cerca de 3.000 casais entre os 18 e os 46 anos, revelou que os casais que relatavam uma quantidade elevada de generosidade nas suas relações eram cinco vezes mais propensos a dizer que o seu casamento era feliz do que os que relatavam menos.

"Para ser generoso, é preciso estar atento às necessidades de afeto que se revelam de forma diferente nos homens e nas mulheres", alerta o terapeuta familiar Manuel Peixoto. "Enquanto a mulher tem a necessidade de se sentir protegida, o homem procura um cuidado maternal que pode ser correspondido com a disponibilidade incondicional da companheira para ouvir os seus problemas", revela ainda. E, para completar a receita da felicidade perfeita, falta a gratidão.

"É fundamental dizer obrigado, até nas tarefas mais simples", alerta o psicólogo Nuno Amado. "Mesmo que seja da responsabilidade do outro fazer determinada tarefa, devemos agradecer-lhe", defende. "É preciso valorizar o que ganhamos com o outro, aquilo que o outro nos deu e continua a dar", acrescenta ainda. No meio da correria e do stresse dos tempos atuais, nem sempre há espaço para isso. Um erro que é necessário corrigir. Antes que seja demasiado tarde!

Texto: Sofia Santos Cardoso com Manuel Peixoto (terapeuta familiar), Nuno Amado (psicólogo clínico e investigador), Rafael Santandreu (psicólogo clínico) e Sónia Vladimira Correia (socióloga da família e life coach)