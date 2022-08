O tempo é quente, as noites longas e o Sol pede para ser visto a pôr-se. Mas, uma coisa que ninguém lhe diz do tempo estival é que traz consigo muitas inquietações: vão passar juntos o primeiro verão? Vão ter de se separar por 15 dias para fazer férias com os filhos de cada um? Vão juntar famílias? Nada tema, que o Felizes.pt, plataforma portuguesa de online dating, tem as respostas para todas as suas perguntas no que toca a primeiros “banhos”.

Há muitos “primeiros”, e o primeiro verão pode ser tão aterrador como a primeira discussão. E é preciso aprender a navegar as férias em casal, para evitar a separação durante este período do ano. Claro, agendar um jantar à luz das velas ou uma escapadela de fim de semana pode ajudar, mas apenas temporariamente, e a ideia é manter a faísca viva durante as férias de verão - quando uma relação é recente, talvez este seja o primeiro momento em que os dois estão separados durante algumas semanas e é certamente um momento que faz tremer as pernas dos novos apaixonados.

Numa relação nova, é natural que ainda não haja férias planeadas a dois e que cada um já tenha os seus dias de relax marcados. Nesses casos, a distância vai impor-se, mas cabe ao casal não deixar que cause danos na relação. Mas há outro senão, e também as férias em conjunto têm o que se lhe diga. A primeira viagem a dois pode ser decisiva, pois pode realçar quaisquer incompatibilidades e pôr a relação numa situação difícil de recuperar.

Siga as dicas para o seu novo romance não ser levado com as ondas do mar:

1. A distância pode romper, mas só se deixarmos.

Para uma relação durar, é preciso ser posta à prova e que ambos estejam preparados para lutar por tempo a dois - nem que seja uma chamada diária antes de irem para a praia, ou várias mensagens carinhosas ao longo do dia. O que importa é que estejam conectados.

2. Passem tempo separados

Pode parecer contraditório, mas numa relação é normal passar temporadas longe um do outro, já que não são gémeos siameses e têm outros amigos e família. O tempo de distância até pode ser uma coisa boa. Mesmo que seja apenas um fim de semana fora numa viagem, passar algum tempo longe um do outro dará realmente o espaço para sentir a falta da cara-metade.

3. Marcar uma escapadinha a dois

Como ainda estão no começo do relacionamento, certamente ainda estão a viver a “fase da lua de mel” e merecem uns dias na companhia um do outro para testarem como seria um verão dos dois. A regra de ouro é escolher um sítio distinto de onde cada um já passa férias, para não impor rotinas já conhecidas e ser novidade.

4. Evite locais de férias da sua vida passada

Deixe-se levar por novos destinos que não imponham pressão na nova relação e que não tragam memórias de um ex-companheiro/a. É melhor evitar hotéis ou cidades a que foi com um/a ex - não há nada pior do que ouvir tudo sobre o que o seu parceiro fez da última vez que lá esteve com outra pessoa.

5. Não falem do futuro até regressar a casa

Se as primeiras férias correram mal, então vai deturpar a visão de futuro da vossa relação. A chave é guardar os comentários para quando voltarem à rotina e no próximo verão de certeza que vai correr melhor.