O Felizes.pt investigou quais as tendências para este ano no que toca a plataformas digitais de encontros e dita quais as regras do jogo para o online dating.

A pandemia foi uma montanha-russa de emoções desde o confinamento ao trabalho remoto ou híbrido, até à forma como nos relacionamos com os outros. As plataformas de online dating não foram exceção, e se já estavam a todo o gás, então agora vieram mesmo para ficar.

É tempo de arregaçar as mangas e tirar o maior partido das dicas do que fazer, do que dizer e de como se comportar no mundo online, de acordo com as previsões do que vai estar “in” neste novo ano.

Tempos de mudança

Os peritos prevêem tempos de mudança - vamos dar mais prioridade às nossas necessidades emocionais em 2022 e vamos alterar o que procuramos num parceiro.

Depois de mais tempo de isolamento em casa, as pessoas procuram agora relações mais reais e próximas daquilo que são os seus valores e o seu astral, em detrimento de relações que não as façam sentir o “clique”.

Surge assim o “dater intencional” que sabe o que quer e que faz tudo para o encontrar.

Amor Próprio

A ideia do amor próprio é um fio condutor em todas as tendências de previsão para este ano - isto porque o “dater intencional”, retratado acima, está inundado em self-love.

Agora, estudos indicam que mais de metade dos inscritos em plataformas online são mais honestos relativamente aos seus sentimentos e bem-estar, priorizando relacionamentos em linha com a sua estabilidade mental - quer sejam relações mais estáveis ou relações passageiras.

Esta tendência emerge com o aparecimento de pessoas emocionalmente mais fortes e conscientes de si próprias, que como resultado procuram o mesmo nível de profundidade numa relação e de maturidade num parceiro.

Interrogatório policial

Já seria de esperar perguntas como “Está vacinado?” e “Tem a dose de reforço?”, que serão agora as mais ouvidas e lidas na troca de mensagens que antecede ao primeiro encontro. Cada vez mais, haverá um ciclo de perguntas e respostas maior antes de conhecer alguém pessoalmente, para criar um círculo de confiança maior.

Este Q&A é uma forma palpável de perceber e avaliar o risco (que se há algo que aprendemos com a pandemia é que temos de redobrar cuidados!). Começam a aparecer os daters que apenas estão interessados em conhecer outros que estejam também vacinados - o “dater pró-vacina”.

Sobriedade na relação

Mais do que em pré-pandemia, há muitas pessoas a reavaliar a sua relação com o álcool e isso está a expandir-se também aos hábitos de namoro, com muitos a considerar a possibilidade de ter um "namoro com tolerância zero ao álcool".

Datings apps para todas as idades

Namorar não é só para os jovens, é possível encontrar uma cara-metade na meia-idade. Existem apps mais direcionadas para quem procura um amor passageiro ou apenas uma aventura, e existem apps para relações sérias. Cada vez mais, o dater saberá o target que procura e terá de se alinhar com o intuito de cada uma das plataformas de dating online para se enquadrar.

Para quem ainda não encontrou o que procura, apesar de já poder estar cansado de fazer scroll interminável e sem sucesso, ou para quem apenas começou a pensar em mergulhar no mundo dos dates após o fim de uma relação, estas cinco tendências de encontros online vão, sem dúvida, reger a forma como encontraremos o amor em 2022.