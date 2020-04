Vivemos uma crise, uma pandemia que afeta toda a Humanidade. A organização sociopolítica exige restrições, o vírus exige-nos distanciamento e a mente e as emoções de cada um de nós têm de acompanhar. Mas como permanecer unidos, quando tudo nos obriga a aprender rapidamente a estar distante? Como sobreviver tão sozinhos e longe de quem amamos?

Para as relações amorosas estas questões aparecem como pop-ups pesados e intrusivos e as respostas nem sempre são as mais animadoras… É muito doloroso ser-se eminentemente relacional e não nos podermos tocar, abraçar ou beijar. As relações, que são a base da nossa humanidade, estão em causa.

Ao longo da vida e da história, as relações são constantemente desafiadas por várias mudanças: boas e más, mais esperadas ou mais inesperadas. Contudo, este pode ser um desafio maior, mais poderoso, podendo ter tanto de regenerador como de destruidor. Mas não é o virus e o isolamento por si só que podem provocar tamanhos danos. No que concerne aos casais (e quiçá a tudo o resto), são as estruturas relacionais construídas até aqui, bem como os recursos de gestão emocional, criatividade e resiliência que podem fazer toda a diferença.

Os casais que apresentam uma base sólida de conexão, respeito e entreajuda, também irão sentir receios e terão de fazer esforços, de lidar com temas pendentes e, se puderem, terão de discutir. Sim, discutir bastante e bem, de forma a poderem expressar o que lhes dói. Mas olharão para esta fase, exatamente como isso, uma fase que irá ter um início, um meio e eventualmente um fim, durante a qual irão ser uma equipa de “combate pessoal” à frustração e à irritabilidade mútua. Estes têm ainda uma boa hipótese de se tornar ainda mais fortes e mais unidos. As crises podem fortalecer o amor, se sentirem que as superaram também por estarem um com o outro.

Por outro lado, os casais que já estavam instáveis, com estruturas mais rígidas de atuação, em que a discussão é apenas agressão mútua e as lutas de poder estão instaladas, permanecer em isolamento e com pequenotes à mistura pode ser um sério terror. Aqui aumenta a probabilidade de conflito e tensão, de projeção um no outro de tudo o que possa estar a ser sentido como errado e doloroso. É de salientar que as relações tóxicas ou onde se sofre de violência doméstica podem ser tão más ou piores do que o isolamento total. Morremos de falta de conexão humana e vamos morrendo aos bocadinhos com agressão psicológica e física. Pedir ajuda é mesmo a única saída.

Existe ainda um terceiro tipo, o casal que já não estava bem, mas que nunca se apercebeu, que evita a todo o custo lidar com isso através de mecanismos de negação e de distrações múltiplas: imensas atividades sociais, tarefas infinitas, nunca parando para pensar ou sentir. Este tipo de casal pode até ser o que irá sofrer mais pois o conflito ascende, torna-se visível quando não há mais fuga possível e somos obrigados a olhar-nos nos olhos.

Para todos os casais será desafiante lidar com a tristeza, o medo e a vulnerabilidade que o que estamos a passar a todos provoca. Por isso é tão importante, diria mesmo essencial, expressar verdadeira e profundamente o que sentimos, o que está debaixo de toda a irritabilidade, raivas e frustrações, expressar a nossa alma pequenina e assustada àquele que vive connosco e sente exatamente o mesmo. Nesta troca de expressão emocional, podemos conectar-nos visceralmente e assim ficamos mais fortes no amor e no combate a todo o tipo de crises.

Se os casais assim se disponibilizarem, desejarem, e acrescento premeditadamente, se assim decidirem esta fase pode ser uma fase de REconexão, e até de REconhecimento do outro e do Eu, bem como de descoberta de outras e novas partes (boas ou más) não vistas até agora. Esta é uma fase que nos impele a parar e a esforçar por fazer melhores escolhas, a estar no momento presente com quem amamos, para nos responsabilizarmos mais pelos nossos atos e essa humildade beneficia o casal. Estas são as coisas que no meio de tanta impotência e descontrolo, podemos ainda controlar. A aceitação, a empatia e a bondade, aliadas à autorresponsabilidade são superpoderes nestes tempos.