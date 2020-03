5 sinais que lhe dizem que o amor dele é incondicional

Está de casamento marcado e dá por si a perguntar: “Será que o amor que ele sente por mim é incondicional?” E sente-se mal com isso? Calma, não se autocritique: a dúvida é perfeitamente válida. E dizemos-lhe mais: duvidar do seu próprio amor também o é. Porquê? Porque é humana. E faz parte do seu ser. Mas uma coisa lhe garantimos: no momento em que estiver no altar, sentirá que é para sempre. E os votos de casamento que proferir serão absolutamente verdadeiros, pressupondo o amor eterno. Juntos, para o bem e para o mal. “Até que a morte os separe”.

Claro que cada história é uma história. Cada casal, é um casal. As variáveis são muitas. Mas hoje vamos dar-lhe razões para sorrir. E confiar! Com base na experiência de muitos casais felizes, identificámos cinco sinais que são sinónimo de um amor para sempre. E agora só tem de verificar se a sua cara-metade cumpre os requisitos!

1. Entrega-se sem restrições

Quando amamos, estamos 100% envolvidos nessa relação. E se o seu futuro marido não permite que nada abale o amor que lhe dedica, nem as circunstâncias da vida, nem as dificuldades que vos aparecem à frente, nem as pessoas que estão à vossa volta e vos agoiram… então o mais provável é que o compromisso que ele tem consigo seja inabalável.

2. Não prioriza a aparência

Quem diz que a aparência não importa, mente. A atração, geralmente, começa pelo físico (apesar das exceções). Recordando o momento em que se conheceram, diga lá se não houve algo no olhar que a fez estremecer? Isso também é físico. E é, geralmente, a imagem que primeiro nos agrada. Mas numa relação saudável, o físico não deve ser um fator decisivo. Se o que mais lhe interessa são as suas particularidades, o que a torna especial, única e a diferencia de todas as outras mulheres. Então esse amor, sim, é inabalável. Nada o irá demover, nem as rugas que vão começar a surgir, nem a silhueta que poderá ganhar alguns quilinhos a mais. Porque tudo isso faz parte de si.

créditos: Bruno Garcez Photography

3. É o seu melhor amigo

Mais do que seu amante, ele é seu amigo, seu companheiro. E por isso, cuida de si, preocupa-se consigo, quer passar tempo a dois, quer ter hobbies em comum. Um casamento que se baseia na amizade tem uma base mais sólida desde o início. É importante a partilha de ideias e valores, que se tornam mais fortes ao longo do tempo, tendo a possibilidade de construir um relacionamento mais profundo, mais honesto e mais mutuamente aceite, o que ajuda a consolidar o amor.

4. Acha-a sempre adorável

Até mesmo quando está com TPM! Sim, naqueles dias em que está no seu pior, se irrita com tudo e se sente inchada e sensível…mesmo assim ele acha-a adorável! Ri-se das suas reclamações, mima-a e conforta-a quando chora sem qualquer motivo. E fá-lo de uma forma tão atenciosa que consegue desarmá-la completamente. As suas hormonas descontroladas não podem nada contra o amor que a sua cara-metade lhe dedica!

5. Procura reinventar-se para a surpreender

Em todos os casamentos e relacionamentos a rotina é uma realidade. E convosco não é diferente. E, no entanto, a sua cara-metade está sempre a esforçar-se para quebrar essa rotina, para fazer coisas novas a dois. Ele faz um esforço para se reinventar, para a surpreender, para a fazer feliz. Isso é sinal que se preocupa verdadeiramente com a vossa relação. E que também o faz feliz! E esse esforço, essa vontade, enquanto permanece, é o melhor sinal de todos!

Então e ele, cumpre os requisitos? Agora, fazemos-lhe um desafio: reverta a situação. Pense se faz o mesmo. Se os dois cuidarem um com o outro, preocuparem-se com a felicidade do outro e somarem tudo isso ao amor que sentem… o resultado só pode ser um: sim, é para sempre!