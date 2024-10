"Hoje é o aniversário do meu pequeno grande amor". Foi com estas palavras que David Maurício começou a publicação que fez no Instagram, esta terça-feira, dia 29 de outubro.

O ex-concorrente do 'Big Brother' destacou publicamente a data especial e mostrou aos seguidores uma adorável fotografia em que aparece com a menina ao colo, quando esta era muito pequenina.

"Faz hoje um ano que descobri um novo amor, um amor para a vida toda! Os teus olhinhos tão grandes, cheios de amor e o teu sorriso que deixa o pai babado tornam a vida mais especial. Neste dia único, quero que saibas que estarei sempre aqui para te apoiar, guiar e amar incondicionalmente. Que a tua vida seja repleta de aventuras, risos e sonhos a serem realizados! Feliz aniversário, meu pequeno grande amor", completou.

Na mesma publicação, o pai 'babado' mostrou uma outra fotografia em que aparece com a menina na cama. Veja tudo na partilha abaixo:

