O projeto Academia Mamãs Sem Dúvidas com a ajuda do autor do blog “O melhor Pai do Mundo” deixa alguns conselhos aos futuros pais. Márcio Nogueira, que se descreve como pai babado, orgulhoso e galinha, não tem dúvidas de que em cada Pai, está “O melhor Pai do Mundo".

“Muitos pais perguntam quando é que realmente começamos a sentir que somos pais. Há pais que dizem que isso surge durante a gravidez, já outros só o sentiram após o nascimento do filho ou quando o levaram para casa”, começa por dizer Mário Nogueira num dos vídeos partilhados no site da Academia Mamãs Sem Dúvidas.

Desde a chegada ao hospital até ao regresso a casa, Mário Nogueira recorda o dia no qual o seu filho nasceu e explica como é ser pai e quando é que sentiu que o era pela primeira vez. O autor do blog foca-se ainda na dificuldade em ser pai a tempo inteiro e como é que isto mudou o seu “mundo”.

Na Academia Mamãs Sem Dúvidas, os pais podem ter acesso aos vídeos de Mário Nogueira, que responde a questões como:

- O que é ser pai?

- Deve o homem sentir-se grávido?

- Como é o regresso a casa depois do parto?

- Como é ser pai a tempo inteiro?

- Como é que se pode mudar o mundo sendo pai?

“Sempre fui, orgulhosamente, um pai grávido e é mais do que normal sê-lo. Por isso, o objetivo destes vídeos é falar sobre tópicos como este enquanto descrevo a minha experiência, de forma a tranquilizar e ajudar os futuros pais, atenuando os receios que possam sentir”, afirma Mário Nogueira.

Nesta partilha intimista da sua experiência paternal, Márcio Nogueira aproveita ainda para deixar algumas dicas para os futuros pais:

1. É importante que os pais a tempo inteiro se informem bem dos seus direitos, nomeadamente no pedido das licenças para ausência do trabalho;

2. Existem vários relatos de homens que durante o período da gravidez também sentem sintomas sentidos pela mãe, como enjoos, e esta é uma situação normal;

3. Na preparação antes do parto, o pai também deve tirar as suas dúvidas sem vergonha ou medo;

4. O regresso a casa, após sair da maternidade, é um momento histórico e devemos preparar a chegada do bebé a casa com toda a segurança;

5. O pai não deve exigir a si próprio fazer as coisas de forma exatamente igual à da mãe.

6. Cada um deve seguir o seu ritmo;

7. Todos devemos tornar o mundo num lugar melhor para a vida do nosso filho, começando pela educação.