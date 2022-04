Descubra a nova linha especial da MO para a Páscoa, com peças a condizer para os mais novos, em tons suaves

Com a Páscoa a chegar, a MO sugere uma linha especial a condizer para vestir as crianças à altura da ocasião. Opções matchy-matchy para que todos – irmãos, primos e amigos – estejam bonitos, confortáveis e animados para as grandes correrias neste dia de festa.

Esta linha em tons suaves foi pensada na época festiva que é a Páscoa, um momento especial de reunião em família, e está disponível em exclusivo na loja online MO. Nesta linha, nota para vestido e blusa para menina, e camisa e calção para menino, em tom azul claro.

Além desta linha especial, exclusiva online, pode encontrar várias opções de vestidos, conjuntos, casacos de malha, polos, camisas, e muito mais para celebrar a Páscoa.

Nas suas lojas, a marca de moda portuguesa conta com uma ativação especial, e em qualquer compra efetuada oferece aos seus clientes um coelho em origami, para que pequenos e graúdos o possam dobrar e construir o seu próprio coelho da Páscoa.

Nesta Páscoa, a Zippy veste toda a família com uma nova coleção You&Me

O novo lançamento apresenta propostas para toda a família e materializa a vontade da marca em incentivar as famílias a aproveitarem esta época para fazerem uma pausa do exterior e a conhecerem-se realmente.

As novidades para mãe e pai incluem, respetivamente, um vestido e um conjunto de camisa e calções e para criança dividem-se entre t-shirts, camisas, macacões e blusas – mas há ainda novidades em roupa de banho e praia.

A nova coleção apresenta uma paleta de cores muito tradicional, com toques de vermelho quente conjugados com tons em branco e em azul, e os materiais dão primazia ao conforto e proteção – os tecidos são maioritariamente em algodão, viscose e linho, com pormenores em bordado e folhos.

Os pais têm entre as suas possibilidades uma camisa de ganga com gola mao e calções com riscas em vermelho e branco. Para as mães, existe um vestido vermelho de alças em tamanho midi com folhos.