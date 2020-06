Numa separação ou divórcio há muitas variáveis que interferem com a forma como o processo se vai desenrolar, desde a postura dos pais em relação ao divórcio, a idade e o temperamento dos filhos, se as decisões são tomadas em conjunto ou não, a forma como os pais gerem os conflitos, o método de coparentalidade, entre outras.

A coparentalidade vai funcionar melhor, ou pior, de acordo com uma série de fatores, mas aquele que é transversal e que vai ditar uma transição relativamente pacífica é o ajustamento psicológico dos pais. É esse ajustamento que vai determinar e orientar o funcionamento familiar depois do divórcio.

A qualidade da relação que os pais vão ter com as crianças é fundamental. O bem-estar e as necessidades dos filhos devem ser a prioridade num processo de divórcio e os papéis de ex-cônjuges e de pais devem ser bem definidos e diferenciados, para que o impacto nas crianças seja menor.

Numa situação de separação ou divórcio, são inúmeras as dúvidas que se levantam. Por isso, foram levantadas por vários investigadores algumas questões, sendo que a mais recorrente é saber qual é o plano parental mais benéfico para as crianças depois dos seus progenitores se separarem ou divorciarem.

É melhor para as crianças viverem maioritária ou exclusivamente com um progenitor em residência única e terem períodos de convívio/contacto com o outro progenitor cuja duração pode ser variada? Será que as crianças apresentam mais estabilidade emocional quando vivem com um dos progenitores pelo menos 35% do tempo em regime de residência alternada? Será que a residência alternada é benéfica quando existe um conflito forte e continuado entre os progenitores? Será a residência alternada apenas escolhida e apropriada por um grupo muito específico de progenitores (por exemplo, aqueles com rendimentos mais elevados, baixos níveis de conflito e relações mais cooperativas, que à partida chegam a um acordo mútuo de partilha voluntariamente)?

Para responder a estas perguntas, têm sido realizados estudos comparativos entre os comportamentos e respostas emocionais de crianças a viverem em famílias com residência alternada e residência exclusiva, independentemente do rendimento familiar e do conflito parental, assim como os níveis de conflito e a qualidade dos relacionamentos de coparentalidade entre os dois grupos de progenitores.

As principais conclusões que ressaltam destes estudos, mas que ainda assim não dispensam análises caso a caso, são: