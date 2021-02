O berço tudo em um

Para aqueles que tenham pouco espaço no quarto do bebé, procuram algo que combine várias coisas numa só e que responda a necessidades a longo prazo, a coleção Dorothy, da Banak Importa é uma solução. A marca criou um berço-cama que mais tarde se pode transformar em cama, mesa de cabeceira, secretária e estante.

As cores e os acabamentos são personalizáveis, podendo optar-se entre uma vasta gama de tonalidades, ao gosto de cada um.

A coleção tem três opções de berço e os preços começam em 799€, uma vez que a marca está neste momento com 40% de desconto.

O biberão anticólicas

Se há coisa que ainda se está para descobrir é o que causa cólicas num bebé. Acredita-se que se deva à imaturidade intestinal do recém-nascido mas até hoje não há nenhuma explicação para o facto de alguns bebés sofrerem de cólicas e outros não.

Se amamenta o seu bebé com um biberão, pode experimentar o anticólicas ZERØ.ZERØ™ da Suavinex. A tetina de silicone tenta imitar o peito da mãe e incorpora ainda uma bolsa anticólicas. Esta bolsa é patenteada e funciona da mesma forma que as glândulas mamárias: contrai-se à medida que o bebé vai sugando, não precisa de ar exterior para compensar o vácuo que se produz no interior, evita a ingestão de ar, impede que o ar oxide o leite e destrua nutrientes e é de fácil limpeza.

O biberão está disponível em duas capacidades (180 e 270 ml) e em quatro fluxos diferentes: lento, médio, denso e adaptável. A tetina de fluxo adaptável oferece um fluxo proporcional à sucção, deixando entrar mais ou menos líquido, dependendo da força com que o bebé suga.

O PVP é de 14,95€ para o biberão de 180 ml e de 16,95€ no de 270 ml e está à venda em farmácias e parafarmácias, nas lojas Wells e no El Corte Inglés.

O projeto de visitas ao domicílio para apoio no pré e pós-parto

Nicole Silva é enfermeira há quinze anos e Rute Guterres há mais de vinte. Especializaram-se na área da maternidade, no cuidado a grávidas, puérperas e recém-nascidos. E sabem de cor as dúvidas, medos e ansiedades que acompanham a chegada de um bebé a uma família.

Em conjunto criaram a NYDUS, um projeto de visitas ao domicílio para apoio no pré e pós-parto fruto da pandemia COVID-19, apesar de este ser um sonho antiga de ambas.

Neste momento, há quatro packs disponíveis (White, Silver, Gold e Cream) com preço sob consulta. Entre os vários serviços destacam-se o teste do pezinho, em que os pais não têm de sair de casa e as enfermeiras tratam do assunto, ajuda nos banhos do recém-nascido, ensinam as manobras para acalmar as cólicas assim como ensinam a fazer massagens no bebé e promovem a amamentação com dicas que foram acumulando com a experiência.

O cabaz de frutas e legumes para quem quer começar no BLW

Comecemos pelo início: o BLW ou Baby Led Weaning é um método de introdução alimentar, a partir dos seis meses, em que são oferecidos alimentos com cortes especiais, de acordo com a idade do bebé.

A iniciativa em se criar um cabaz próprio para BLW trata-se da união de três partes: por um lado, da página de Instagram Dido & Co, que entre outros temas, tem dedicado o seu tempo a explicar mais sobre este método, em parceria com a enfermeira Maria Fernandez, da página babyledweaning.pt, que em conjunto com a FrutAlverca criaram este cabaz para ajudar as famílias a dar os primeiros passos neste método de introdução alimentar.

Assim, a Dida, como é conhecida a gestora da página, teve a ideia, a enfermeira Maria fez a curadoria na escolha dos alimentos e a FrutAlverca fez acontecer e juntou tudo num cabaz. Este apenas está disponível na área da grande Lisboa, onde a empresa faz a distribuição. Pode aproveitar ainda para usar um código promocional de 10% de desconto na primeira encomenda (BLWDIDOS10).