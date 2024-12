Um bebé recém-nascido saudável pode chorar entre uma a três horas por dia. Mas nem sempre é fácil perceber o choro – será que tem fome, estará com calor, quer colinho?

Mesmo variando de bebé para bebé, existem algumas características dos diferentes tipos de choro. Naturalmente, conforme vai conhecendo o seu bebé melhor o vai interpretar.

Conheça a seguir as razões mais frequentes de choro:

Barriguinha vazia, preciso de comida!

Esta é provavelmente a mais frequente num recém-nascido, o seu estômago pequenito não consegue conter muita quantidade de alimento, fazendo com que tenha que comer mais vezes. São gemidinhos como se fossem um apelo, que não se deixam enganar com carinhos ou brincadeiras… só param quando o bebé está satisfeito.

Xixi ou cocó a mais na minha fralda!

Alguns bebés não se importam de estar com a fralda suja, mas outros começam a dar sinal logo de imediato, especialmente se houver alguma irritação na sua pele, que é extremamente delicada. Este tipo de reação é comum, também, quando existe algum desconforto com a roupa, em particular, incluindo a fralda muito apertada. O bebé começa numa espécie de choro fraquinho mas algo estridente.

Dói a barriga!

Os bebés com cólica esticam e encolhem as pernas arqueando o tórax, por vezes o seu queixo treme e a sua carinha mostra dor. É um choro agudo e intenso, com pequeninos intervalos.

Esta não é a melhor temperatura!

O bebé chora copiosamente, para mostrar o seu desconforto. Para verificar a temperatura do seu bebé deverá fazê-lo tocando a parte de trás do pescoço, não as mãozinhas ou os pés porque sendo estas extremidades, poderão estar frios. Coloque ou retire uma mantinha se ele estiver no berço ou uma camada de roupa da sua indumentária. Mantenha o quarto do bebé a uma temperatura de cerca de 21 graus centígrados.

Demais!

Por vezes, muita gente à volta do bebé a tentar fazer “fitinhas”, faz com que este se irrite por excesso de estimulação. O bebé vai choramingar normalmente ao final de um dia muito agitado.

Soninho

Um bebé recém-nascido tem um limiar algo baixo para lidar com toda a novidade à sua volta e precisa de descansar frequentemente. O bebé fica bastante agitado e com um choro nervoso. Nesta altura é necessário levar o bebé para um local mais calmo e deixar de o estimular, nomeadamente deixar de falar e estar só presente em gestos. Provavelmente, ele vai adormecer logo a seguir.

Estou zangado!

O bebé por vezes fica zangado ou nervoso com qualquer acontecimento da sua vida e tem um choro que geralmente acompanha com alguns soluços ou gestos forte para traduzir a sua raiva e descontentamento, por exemplo depois de uma vacina!

Quero colinho!

Por vezes o bebé precisa de se sentir confortado pelo seu colo, precisa de se sentir junto a si. Não se preocupe se isto acontecer com frequência, faz parte do desenvolvimento do laço entre ambos e deixa o bebé mais seguro.

Estou doente!

O choro de um bebé doente é diferente do seu choro normal, pode ser com gritinhos ou mais aflito. Se achar que o bebé está diferente e se se passa qualquer coisa, consulte de imediato o seu pediatra. Em particular, se para além do choro, o bebé estiver com vómitos ou diarreia ou outro sintoma pouco habitual.

Em todo o caso, pode sempre consultar o seu pediatra ou psicólogo para obter uma ajudinha extra.

Um artigo da psicóloga de bebés Clementina Almeida, diretora clínica da ForBabiesBrain - Clínica de Bebés.