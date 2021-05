O nascimento de um bebé pode desencadear um conjunto de emoções intensas e mistas, como a alegria e o medo, mas também pode resultar em algo mais grave, como a depressão. Muitas recém-mamãs experienciam momentos de tristeza logo após o parto, designados de “baby blues”. Estes episódios ocorrem nos primeiros dias após o nascimento do bebé e são caracterizados por mudanças de humor, episódios de choro, ansiedade e dificuldade em dormir, que podem prolongar-se até duas semanas.

Contudo, algumas mães podem ainda experienciar uma forma mais severa de mudança de humor: a designada depressão pós-parto. Trata-se de uma perturbação de humor que pode afetar as mulheres após o parto, não tendo uma causa única. Ao contrário do que se possa pensar, a culpa não é só das hormonas, embora as alterações hormonais se relacionem efetivamente com alterações do humor. No entanto, a depressão pós-parto advém da combinação de uma série de fatores, tais como biológicos, psicológicos, familiares, socioeconómicos.

Sabe-se hoje em dia que um dos principais precursores da depressão pós-parto é a ansiedade que está associada à gravidez. Geralmente, os primeiros sinais de depressão pós-parto começam durante a gravidez e têm maior expressividade depois do parto. Os sentimentos de tristeza, ansiedade e exaustão podem ser extremos e podem interferir na capacidade de uma mulher cuidar de si mesma e/ou do bebé e, se não for tratada, pode perdurar no tempo. No entanto, não são apenas as mulheres a terem esta perturbação. Segundo um estudo publicado no Archives of Pediatric & Adolescent Medicine, cerca de 4% dos homens também sofrem de depressão pós-parto.

Os sintomas da depressão pós-parto iniciam-se normalmente nos primeiros três meses após o parto, mas podem aparecer nos dezoito meses subsequentes e são semelhantes aos de uma depressão major (por exemplo, irritabilidade e choro fácil; tristeza prolongada; falta de energia e incapacidade de realizar tarefas do dia a dia; desinteresse pelo bebé ou ansiedade exagerada pelo seu estado de saúde; sensação de culpa, vergonha ou fracasso; baixa autoestima e autoconfiança; dificuldade de concentração, atenção e memória; alterações do apetite e do sono).

Embora qualquer mulher possa ter uma depressão pós-parto, há circunstâncias que aumentam esse risco, tais como o histórico pessoal ou familiar de depressão, histórico de depressão ou ansiedade durante a gravidez; complicações na gravidez ou no parto; experiência traumática em partos anteriores; perdas gestacionais anteriores; má relação conjugal, entre muitas outras.

Como prevenir a depressão pós-parto?

Eis algumas dicas importantes:

Tente descansar o máximo possível. Por exemplo, aproveite as visitas para dormir ou para tirar algum tempo só para si. Tentar dormir e fazer um sono o mais reparador possível é fundamental para se manter estável.

Se possível, divida com o seu parceiro os trabalhos domésticos e os cuidados com o bebé.

Delegue algumas tarefas domésticas ou de rotina (ir às compras, tratar de assuntos fora de casa), para não acumular funções.

Ignore as críticas de pessoas que estão sempre prontas para julgar e dar sugestões do que deve ou não fazer. Siga os seus instintos e procure informação útil.

Não tente ser perfeita – tente ser o melhor que consegue ser, dadas as circunstâncias.

Verbalize os seus sentimentos e, se considerar necessário, procure ajuda profissional.

A depressão pós-parto pode ter um impacto negativo tanto na saúde da mãe, como na saúde e no desenvolvimento do bebé. Felizmente, a depressão pós-parto é tratável, existindo medicação segura mesmo durante a gravidez e durante amamentação. No entanto, não caia no erro de se automedicar. Só o médico poderá dizer qual a medicação apropriada para si e como a tomar. Além disso, é fundamental que a par da psicofarmacologia, tenha acompanhamento psicológico, uma vez que os resultados serão mais consistentes, duradouros e preventivos, diminuindo a recorrência.

Ser mãe não é fácil. Cuide de si, para poder cuidar dos seus rebentos. O cordão umbilical é para sempre, assim como o amor e o bem-estar físico e emocional devem ser.

Um artigo da psicóloga clínica Laura Alho, da MIND | Psicologia Clínica e Forense.