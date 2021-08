As férias de verão estão a chegar ao fim e é hora de voltar para casa para desfazer malas, lavar a roupa marcada pelo sal e sacudir a terra e areia deixadas no carro, depois das longas viagens feitas em família.

É hora de começar a preparar o regresso às aulas e à rotina, com a promessa de que este momento vai ser tão empolgante para os pais como já o é para os filhos.

Este ano, a Zippy desafia os pais a encararem este momento com a mesma alegria das crianças, e a reaprenderem a encontrar o fascínio nas coisas mais simples, vestindo-os de igual com a nova coleção You & Me Disney Special Edition.

A nova coleção para a família chega às lojas no dia 24 de agosto, numa campanha protagonizada por Carolina Patrocínio e a família.

Com a Minnie e o Mickey como protagonistas, esta nova coleção da marca pretende trazer a espontaneidade e a alegria característica dos mais novos para o regresso dos adultos, com uma oferta de peças funcionais e descontraídas que veste de igual pais e filhos.

Com um pouco da audácia do Mickey, da curiosidade da Minnie e da boa disposição do Pateta, estão reunidos três ingredientes essenciais para dar a magia necessária a este retorno.

Disponível nas lojas físicas Zippy e em zippyonline.com, a coleção You & Me Disney Special Edition é composta por uma sweater da Minnie e Tshirt do Mickey, iguais para criança e adulto disponíveis nos tamanhos 2/3 ao 13/14 para os mais novos e do S ao XL para os adultos. Os preços de venda recomendados variam entre os 12,99€ e os 25,99€.

Para além desta coleção especial para toda a família, a Zippy continua a apostar na sua linha de heróis para os mais pequenos, com uma forte oferta de produtos em que os personagens da Disney são os protagonistas.

Para que as crianças possam criar um total look com os seus heróis favoritos, a proposta da marca foi reforçada para este regresso às aulas e conta com produtos de variadas categorias, desde calças, saias, macacões, sweats, hoodies, t-shirts e longsleeves, como sapatilhas, galochas e meias, sem esquecer os acessórios como guarda-chuvas, mochilas e sacos de ginástica.

Os rostos da campanha são Carolina Patrocínio, os filhos e o sobrinho que, num ambiente descontraído e num cenário que simula uma garagem de lavagem de carros, nos relembram como tudo é mais fácil quando os momentos menos entusiasmantes para os adultos são vividos sobre a perspetiva descomplicada e divertida das crianças.