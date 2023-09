1. Criar um ambiente de leitura

Ter um cantinho apropriado para a leitura pode ser uma ótima forma de começar. Algo aconchegante e longe de distrações é o ideal. Decore-o ao gosto da criança e peça a ajuda dela para que sinta que está envolvida na criação daquele espaço. Depois disto, não se esqueça de reservar sempre um momento do dia para a leitura.

2. Ler para a criança desde cedo

É importante que, mesmo antes de a criança saber ler, os pais comecem a contar e a ler histórias, estimulando o desenvolvimento cognitivo das crianças. Afinal, qual é a criança que não gosta de uma boa história antes de dormir?

3. Ser o exemplo

Inicialmente, as crianças aprendem imitando o comportamento dos pais. Neste sentido, é importante que os pais sejam também leitores assíduos e que deem o exemplo desde cedo. Além de que, quando a criança já tiver capacidade para ler sozinha, cada um pode ler o seu próprio livro, mas também devem continuar a criar momentos de leitura conjunta.

4. Escolher livros interessantes e adaptados à idade

Hoje em dia, existe uma grande variedade de livros para todas as idades e gostos. Para começar, é importante escolher livros que falam sobre temas que a criança goste e que sejam adaptados à sua idade.

5. Visitar bibliotecas, livrarias e feiras do livro

Leve as crianças às bibliotecas, livrarias e a feiras do livro. Esta é uma forma de elas terem contacto com milhares dos livros e, além disso, sentem-se muito entusiasmadas por poderem explorar e escolher os livros que querem levar para ler.

6. Ler não deve ser uma obrigação

As crianças devem olhar para a literatura como algo divertido e prazeroso, não como uma obrigação. Por isso, é importante que não obrigue as crianças quando elas não querem ler e não defina, por exemplo, o número mínimo de páginas a ler. Isto só irá fazer com que a criança acabe por não gostar de ler.