Desde o início da pandemia, que o nosso dia a dia mudou radicalmente. Somos a toda a hora confrontados com uma multiplicidade de números; números de infetados, de recuperados, de internados, de mortes, tanto ao nível nacional como também à escala mundial. Ao longo da fase de confinamento, sentíamos um certo alívio ao perceber que, ao nível nacional, os números seguiam, de forma geral, uma tendência decrescente, o que nos ajudou a serenar as nossas preocupações e receios relativamente ao vírus. Sentíamos de certa forma, uma mistura de orgulho e de alegria por perceber que as medidas tomadas surtiram efeito.

No entanto, o mês de setembro é definitivamente o mês do desconfinamento para todos. As crianças e jovens vão regressar às escolas, os adultos vão regressar ao trabalho de forma presencial. Tudo isto assusta-nos e os números vêm reforçar os nossos receios e intensificar a nossa ansiedade.

A verdade é que os números irão aumentar. Esta é a realidade, a nossa realidade atual. É precisamente desta forma que devemos encarar esta fase da nossa vida, como sendo “a realidade atual”. Aceitar a situação. De nada vale tentar negar ou encontrar teorias que refutem os perigos e/ou consequências desta pandemia. No meu entender é perda de tempo e perda de energia.

Este processo de aceitação pode ser difícil, por isso é necessário manter-se informado. Procurar fontes credíveis como a Organização Mundial de Saúde (OMS) ou, ao nível nacional, a Direção Geral da Saúde (DGS). Nestas duas fontes encontra toda a informação que realmente importa. Não se esqueça, tudo o que é em demasia é mau. Recolher uma avalanche de informação proveniente de várias fontes só prejudica e deixa-nos ainda mais inseguros.

Posto isto, é necessário retomar a rotina com algumas nuances, como é evidente, mas não devemos, nem podemos parar. Ficar à espera de que tudo isto passe não é a solução. Neste caso, a máxima “a vida continua” nunca foi tão assertiva.

O nosso dia a dia poderá eventualmente ser caracterizado por algumas oscilações emocionais entre sensações de calma, de ansiedade e medo perante o desconhecido. É importante conseguir gerir estas emoções, racionalizando-as e percebendo que estamos todos a viver a mesma situação. Contudo, se apesar de todos os esforços, não conseguir controlar os pensamentos, medos e sensações, recomenda-se que procure ajuda de um profissional de saúde, de um psicólogo, que o irá ajudar a ultrapassar as suas dificuldades.

É conhecido que o bem-estar dos colaboradores impacta na saúde da empresa. Neste momento, as diretrizes transmitidas principalmente pela DGS devem ser respeitadas. Neste sentido e com intuito de diminuir a ansiedade antecipatória do regresso ao trabalho, é fundamental que o colaborador tenha conhecimento prévio das medidas de contingência adotadas pela empresa, bem como das medidas de proteção individual, preparando-se mentalmente para a nova rotina no contexto laboral.

De salientar que neste momento, o regresso ao trabalho nunca será algo muito pacífico e tranquilo. Por ser um processo de readaptação, as primeiras semanas poderão ser mais stressantes. Os comportamentos e normas de segurança estarão sempre muito presentes nos pensamentos, como se a mente estivesse sempre atenta para não errar ou falhar no cumprimento dos mesmos. Contudo, felizmente, a repetição cria o hábito e talvez, após algum tempo, toda esta rotina tornar-se-á o “novo normal”.

De notar que é importante saber distinguir o stress da ansiedade. A maior parte dos colaboradores irão sentir algum stress no momento do regresso ao trabalho. Este stress é caracterizado por alguns receios, algumas preocupações perante a “novidade”, mas que ao longo do dia e das semanas irá atenuar. Falamos de ansiedade quando existem sensações físicas que perturbam o nosso funcionamento. O coração acelerado, as mãos suadas, as insónias, são alguns dos sintomas da ansiedade. Caso experiencie algumas sensações de ansiedade, tente estar atento à frequência e intensidade das mesmas. Se porventura, com o tempo, as sensações teimarem em não desaparecer, é importante recorrer à ajuda de um profissional de saúde.