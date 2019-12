"Trata-se de uma medida implementada em 2002, ano em que o apoio era de 500 euros para cada bebé nascido no concelho. Em 2005, duplicámos o prémio, que está fixado atualmente nos mil euros, sendo esta uma forma de tentar travar o despovoamento no concelho de Vimioso, concretizou à Lusa Jorge Fidalgo.

A Câmara de Vimioso procede na quarta-feira à entrega dos prémios associados ao "Bebé do Ano", que vão contemplar as 27 crianças nascidas no concelho em 2019.

Além deste apoio monetário direto, o município de Vimioso financia na totalidade a vacinação das crianças contra a meningite, um encargo que ronda cerca de 500 euros por cada bebé.

Para além destas medidas, o município presta ainda apoios na área da educação, desde a creche até ao 9.º ano de escolaridade.

"Sabemos que não são estas medidas que resolvem os problemas do despovoamento ou que levam ao aumento da natalidade. O que pretendemos é, fundamentalmente, premiar aquelas famílias que continuam a acreditar que é possível constituir família e viver em Vimioso", vincou o autarca.