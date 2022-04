No Dia da Mãe, Sara Matos junta-se à marca Chicco para, através da sua experiência, dar cara e voz à campanha que estará durante um mês a chegar a mães, recém-mães e a todas as mulheres com sonhos.

Este ano, a Chicco celebra o Dia da Mãe, mas pretende celebrar muito mais. A nova campanha incentiva todas as mulheres a nunca deixarem de ser sonhadoras, mesmo quando o sonho de ser Mãe se realiza.

A marca Chicco, que há mais de 60 anos está ao lado das famílias, apresenta a nova campanha a propósito do Dia da Mãe, e desafia todas as mulheres a abraçarem a totalidade dos seus sonhos enquanto #mãesEmuitomais. Quando um sonho se cumpre outros tantos surgem e é o poder dessa liberdade que se pretende reforçar através desta campanha.

Sara Matos é mulher, mãe, atriz, amiga, filha, namorada e muito mais. Vive agora uma fase importante da sua vida, pois tornou o sonho de ser mãe real. Mas e os outros? Os outros continuam, porque uma mulher pode ambicionar mais, conciliando tudo e tanto.

A Sara abraçou esta campanha e refere que “ser mãe tem sido um desafio. Mas, neste últimos seis meses, procurei manter algumas rotinas da Sara antes de o ser. Fazer uma hora de exercício físico diário ou yoga é, por exemplo, uma rotina que mantenho e me faz bem à alma. Permite-me conciliar a mãe em que me tornei com a antiga Sara e isso tem sido fundamental para o meu equilíbrio emocional. Por isso, identifico-me muito com a campanha Chicco para o Dia da Mãe, porque acredito mesmo que os nossos sonhos podem fazer muito pelo nosso bem-estar, mesmo depois de ser Mãe”.

A Chicco irá realizar várias atividades a propósito do Dia da Mãe, das quais workshops #Next2You e ainda lives no Instagram oficial da marca com as embaixadoras da campanha #mãeEmuitomais.

Também o projeto A.M.A continuará disponível, permitindo a todas as grávidas, recém-mães e mães a amamentar esclarecer as suas dúvidas em relação ao tema do aleitamento materno e amamentação com a enfermeira Alice Araújo, especialista em saúde materna. O número de Whatsapp é gratuito e estará disponível 24h por dia, sendo que a enfermeira responde a todas as dúvidas durante os dias úteis das 18h às 20h.