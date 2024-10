A atriz Sara Matos é a nova embaixadora dos Vinhos do Alentejo, sendo o rosto da campanha "Tesouros do Alentejo", que será lançada oficialmente na semana de 21 de outubro. A escolha desta atriz para a ação promocional reflete a ligação da marca com figuras autênticas e inspiradoras, representando a excelência, sustentabilidade e singularidade que caracterizam os vinhos desta região.

A campanha "Tesouros do Alentejo" é uma iniciativa da Comissão Vitivinícola Regional Alentejana (CVRA), assinada pela agência BVine, e culmina com o evento que vem revolucionar o setor. 15 grandes vinhos da região serão harmonizados com gastronomia de inspiração alentejana, enquanto os convidados desfrutam de performances de Cante Alentejano e de um concerto Candlelight, num ambiente inusitado e intimista, à volta de um dos maiores cofres fortes do mundo. A noite vai contar ainda com a atuação do renomado DJ e produtor Branko, que vai criar uma fusão perfeita entre música, natureza e os vinhos do Alentejo.

A dia 25 de outubro, pelas 20h00, o evento "Tesouros do Alentejo" conta apenas com 250 entradas disponíveis para todos os que pretenderem viver uma experiência cultural e sensorial única.

Os bilhetes para o evento já estão à venda, na plataforma 3cket.com, e terão o custo de 120 euros.

Para Francisco Mateus, presidente da CVRA, "este evento e a campanha que o acompanha são uma forma de mostrar a diversidade e o compromisso dos nossos produtores com a sustentabilidade e a autenticidade dos vinhos do Alentejo. Ter a Sara Matos como embaixadora permite-nos aproximar o público da nossa história e dos nossos vinhos, que são verdadeiros tesouros".

Sara Matos afirma, em comunicado, estar "grata pela oportunidade de representar uma região tão rica e autêntica como o Alentejo, onde cada vinho conta uma história. Fazer parte desta campanha é uma honra, e estou ansiosa por partilhar com todos as surpresas que estão preparadas para o evento".

A campanha, que terá a sua grande celebração no evento "Tesouros do Alentejo", promove uma série de ações ao longo do ano, com destaque para visitas a quintas, provas de vinhos exclusivas, desenhadas para aproximar o público do legado vinícola alentejano.