"A maternidade é intuitiva e o amor compensa tudo". Já teremos ouvido esta expressão várias vezes e, mesmo sendo verdade, ninguém nos prepara verdadeiramente para o que aí vem quando nasce um bebé.

De forma a ajudar os pais, a Academia TRANSFORMAR lançou os seus primeiros programas dedicados ao tema da parentalidade que, juntamente com a saúde, produtividade e relações formam os quatro eixos nos quais se baseiam os conteúdos desta academia.

O programa "Preparação para a chegada do bebé - Como tornar-me mãe e pai?", da autoria de Ana Correia, Psicóloga Clínica e da Saúde e Life Coach e mãe há dois anos e meio, foca-se no bem-estar e adaptação à parentalidade, na sua dimensão psicológica e emocional. Esta formação pretende dotar os futuros pais de competências, recursos e informação científica atualizada, para que possam superar da melhor forma os desafios reais desta nova etapa. O programa conta ainda com a participação da fisioterapeuta Ângela Subtil.

“Este curso é aquilo que eu gostava de ter sabido e que vou ouvindo de muitas mães em consulta e também entre amigos e conhecidos. E uma das grandes mensagens é desmitificar a parentalidade: é importante podermos falar das coisas mais cruas, das coisas mais difíceis, sem assustar, mas informando. Porque se nós estivermos bem informados podemos estar mais preparados para aquilo que pode acontecer”, explicou Ana Correia, que foi mãe há dois anos e meio, em entrevista ao SAPO Lifestyle.

O objetivo é dotar os futuros pais de competências e recursos para que possam superar os desafios reais dos primeiros meses da chegada do bebé, com grande foco na dimensão psicológica e emocional desta experiência. Ao contrário dos cursos de pré e pós partos, que são muito focados no bebé, este pretende ser focado nos pais.

“Antes de ser mãe e pai somos pessoas e precisamos de ter todas estas dimensões de retaguarda asseguradas o melhor possível, para que a nova dimensão – mãe e pai – possa estar mais bem estruturada e suportada e possa ter mais espaço para viver esta experiência da melhor forma”, acrescentou

O curso tem a duração de seis semanas, com vídeos gravados que serão complementados com diretos semanais e com acesso a um grupo privado no Telegram. “A pandemia trouxe-nos esta adaptação a vários formatos e a grande vantagem do online é que permite que a pessoa possa ter este acesso ao curso a qualquer momento, em qualquer local, em qualquer ponto do mundo e ao nosso ritmo”, explicou.

Como o nome sugere, é indicado para todos os casais que estejam grávidos mas para Ana Correia, é também indicado para quem está a pensar ter filhos. O facto de a sua disponibilização ser vitalícia é uma boa cábula a que sempre se poderá recorrer, sempre que necessário. “Defendo muito a prevenção. Então diria que, a partir do momento em que se pensa na ideia de se vir a ter um bebé, pode ser um momento indicado para se iniciar este curso para a pessoa ter tempo para ganhar alguma maturidade”, concluiu.

"Transição para a parentalidade", "Chegou um bebé: o que muda no corpo e na mente?", "Eu, tu e um bebé", "Nós e os outros", "O 5º trimestre" e "Os 5 pilares do autocuidado", são os temas que serão abordados nos episódios ao longo das semanas de curso.

As inscrições estão abertas até 21 de maio. Mais informações aqui.