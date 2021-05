Corria o mês de outubro de 2020 quando Joana Martins lançou o seu primeiro livro "O Quarto Trimestre - Os primeiros três meses de vida do seu bebé", lançado pela Ego Editora. Sete meses depois, o quarto trimestre ganhou uma nova dimensão: um programa da responsabilidade da pediatra para a Academia TRANSFORMAR, mas numa vertente mais leve e ao mesmo tempo mais direta.

“A ideia é proporcionar aos pais de uma forma rápida, e até mais fácil, de entrar naquilo que é o conteúdo do livro", confidenciou Joana Martins ao SAPO Lifestyle, uma vez que “o objetivo é responder aquelas perguntas mais básicas dos pais, dotá-los de competências e se quiserem saber mais, saber onde procurar as respostas que procuram”.

A própria experiência de Joana Martins enquanto mãe foi o que motivou o tratamento deste período em específico, primeiro em forma de livro e agora em forma de curso. “O quatro trimestre do meu primeiro filho foi o grande motor para a escrita do livro. Não estava à espera de ser confrontada, logo ali, com o grande processo de matrescência. Naqueles primeiros meses temos realmente o confronto com um novo papel. E é muito difícil dispormos do nosso corpo, do nosso sono, de tudo aquilo que nós somos, ao serviço de um bebé”, explicou, acrescentado que “estamos realmente numa crise de identidade e é sentir que nós enquanto mulheres, mudámos irremediavelmente e ainda não estamos completamente à vontade no nosso papel de mães. Demora-se a crescer para atingir esse papel”.

A inexperiência e a insegurança, juntamente com a recuperação do parto, a organização de novas rotinas e o lidar com um novo ser totalmente dependente, pode gerar uma grande ansiedade e sofrimento. Este programa pretende servir de orientação prática no período de matrescência, ajudando os pais em todas as questões relacionadas com os novos desafios que surgem nesta fase tão importante e exigente.

“Tudo bem que as pessoas gostam de falar de uma bolha cor de rosa de amor que se forma em torno daquela família, mas essa não costuma ser a realidade. A realidade é que é um período de elevada exigência, uma sensação de responsabilidade avassaladora, uma noção de que não estamos a fazer as coisas como deve ser. Nada nos prepara para aquilo”, acrescentou Joana Martins.

O programa tem a duração de cinco semanas, está disponível online e além dos vídeos, os incritos têm ainda acesso a materiais de apoio em PDF, desconto no livro "O Quarto Trimestre" da autora, acesso a um grupo privado no Telegram e a um direto mensal com a pediatra, além de o utilizador ter acesso vitalício ao programa.

"Plano realista pós-parto & Redes de suporte", "O que esperar de um bebé entre os 0 e os 3 meses?", "Mitos e verdades do aleitamento materno", "Os diferentes temperamentos dos bebés" e "Como é que os bebés dormem?", são temas que serão abordados ao longo das semanas. O facto de o programa ser online e em vídeo permite que cada utilizador o faça ao seu ritmo, sem obrigatoriedade de horários.

Apesar de a mãe ser um foco importante, o papel do pai neste período não foi esquecido. “Também dá ferramentas aos pais enquanto parceiros e cuidadores da mãe. Nunca nos podemos esquecer dessa dimensão e quando falham nesse papel gera-se um vazio familiar muito grande que às vezes é génese para grandes ressentimentos que se traduzem mais à frente, quando a mulher já consegue verbalizar o que sentiu”, concluiu.

As incrições começaram no passado dia 12 de maio e vão manter-se abertas em permanência. Para saber mais informações aceda aqui.

Este programa da Academia TRANSFORMAR foi lançado em conjunto com o "Preparação para a chegada do bebé - Como tornar-me mãe e pai?", da responsabilidade da psicóloga clínica Ana Correia.