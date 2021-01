Num mundo onde existem tantas fórmulas catalisadoras de mudanças rápidas, ainda são poucas as mudanças que efetivamente acontecem e menos ainda aquelas que surtem efeitos a longo-prazo. Porque projetar uma mudança é simples e relativamente fácil, o grande desafio prende-se com a sua implementação e manutenção.

É com o propósito de promover transformações individuais e colectivas bem-sucedidas, sustentáveis e duradouras que surge a Academia Transformar (www.transformar.pt), a academia online recém-lançada pela psicóloga clínica e coach Filipa Jardim da Silva.

"Com esta academia, quero criar pontes entre a necessidade de mudança e o objetivo cumprido. Quero falar para pessoas reais sobre desafios reais e com ferramentas eficazes. Existe muita coisa potenciadora de desenvolvimento pessoal mas nem tudo cumpre com uma mudança. E nós, na AcademiaTransformar, estamos mesmo orientados para uma mudança efetiva", começa por dizer a fundadora e mentora deste projeto.

O nós de que Filipa Jardim da Silva fala refere-se a uma equipa multidisciplinar de profissionais, de diferentes áreas: da psicologia à nutrição, do desporto à parentalidade, da medicina funcional ao coaching. "Reunimos, na Transformar, vários profissionais e saberes para promover mudanças sustentáveis: é esta a grande missão da academia. São profissionais especializados, pessoas dedicadas e muito apaixonadas pelo que fazem, não tão conhecidas do grande público mas que eu tenho a sorte de conhecer. São novos rostos, novas pessoas."

Muito mais do que uma plataforma virtual para aceder a conteúdos teóricos, a Academia é um centro de transformação com fins práticos: encorajar, apoiar e fazer acontecer uma mudança positiva na vida de cada um dos seus membros.

A sua estrutura e metodologia está fortemente alicerçada no Modelo Transteórico da Mudança de Comportamento, um modelo integrativo que define uma série de processos comportamentais e cognitvos para produzir um efeito real: dos profissionais que integram a equipa às ferramentas fornecidas, tudo na Academia

A Transformar está direcionada para gerar aprendizagens com impacto, personalizadas às limitações, aos ritmos e às necessidades de cada pessoa.

"Eu quero que as pessoas cheguem à Academia e criem uma relação de confiança com os nossos profissionais. As pessoas expressam as suas necessidades e nós apoiamos e damos as respostas. Transformar: o quê e como?", resume Filipa Jardim da Silva.

O início - uma história real de empreendedorismo

A Academia Transformar é um projeto há muito desejado por Filipa Jardim da Silva. "Surgiu na minha cabeça em dezembro de 2017: foi nessa altura que senti um grande apelo para começar a criar algum tipo de conteúdo que pudesse chegar a mais pessoas e em maior escala. Nesse momento surge a ideia de transformar: transformar, transformar... Esta palavra estava muito presente em mim", revela a mentora.

Em janeiro de 2018, são dados os primeiros passos para tornar real aquela que viria a ser a Academia Transformar : Filipa Jardim da Silva começa a trabalhar a fundo na concepção de marca e de logótipo, na identidade gráfica, nos primeiros conteúdos e nos profissionais que gostaria de ter por perto.

"Mas nesse ano surge uma gravidez, um livro com deadlines, um outro livro ainda com deadlines mais difíceis de contornar já em 2019, e pelo meio obviamente que surgem outros assuntos".

No ano seguinte, uma nova adversidade: o mundo viu-se engolfado numa pandemia que dificultou o arranque de muitos projetos que estavam guardados na gaveta. "Pensei: 'Não posso virar mais as costas a esta missão, não vou procurar mais as circunstâncias perfeitas, eu tenho de cumprir com este projeto.'"

Foi com este novo fôlego que Filipa Jardim da Silva ultrapassou um conjunto de percalços para fazer nascer a Academia no final de 2020. "É uma história real de empreendedorismo. É fruto de muita paixão e muito sacrifício pessoal.

Ferramentas para uma transformação duradoura

Na Academia é possível aceder a diversas ferramentas de desenvolvimento pessoal eficazes, de profissionais fidedignos, orientadas para uma transformação real, tais como Ebooks temáticos, cursos e webinares especializados e programas online de longa-duração.

São "ferramentas teóricas e práticas geradoras de mudança, construídas a partir de experiência clínica relevante e evidência científica", como descreve Filipa Jardim da Silva, destinadas a incentivar e a auxiliar as jornadas individuais de cada membro da academia.

Estas ferramentas, que agregam saberes das áreas da psicologia, do coaching, das neurociências, da nutrição e do desporto, estão pensadas para vários estágios de mudança, para diferentes disponibilidades económicas e para diferentes taxas de compromisso.

Alguém que esteja a preparar uma mudança pode optar por um curso online, por um webinar ou por uma masterclass. Acabam por ser atividades one-shot, isto é, "conteúdos com a duração de poucas horas, muito focados num tema específico", esclarece a fundadora da Academia TRANSFORMAR.

Programas de longa duração

De todas as ferramentas, os programas online da Transformar são as que implicam uma jornada maior: requerem uma maior taxa de compromisso por terem a duração mínima de quatro semanas e estão organizados por atividades e módulos específicos de maneira a assegurar uma transformação guiada e gradual, de dentro para fora e ao ritmo de cada pessoa.

Estes programas combinam exercícios constantes, construídos pelos profissionais de saúde da academia, com conteúdos informativos em vídeo e em áudio, que podem ser consultados e reproduzidos mais do que uma vez, em qualquer momento.

Este acesso vitalício aos conteúdos permite a cada pessoa gerir todos os recursos dos Programas da forma que lhe for mais conveniente.

Em todos os programas, os membros têm o acompanhamento online regular dos profissionais da academia, um contato direto e privado, para apoiar a desbloquear dúvidas que possam surgir durante o processo de transformação.

Sobre Filipa Jardim da Silva, fundadora e mentora da Transformar

Filipa Jardim da Silva [Madeira, 1984] é psicóloga clínica, psicoterapeuta, coach, autora do livro "Dar a Volta: 66 dias para construir uma vida com propósito" e co-autora da obra "Intervenção em Psicologia Clínica".

Tem dedicado os últimos anos a especializar-se em processos de mudança pessoal e profissional, com particular dedicação à área do comportamento alimentar, tendo realizado pós-graduções e vários cursos nesse âmbito, mas está continuamente a aprender, por gosto e pela responsabilidade inerente ao seu trabalho com e para pessoas: a experiência clínica com crianças, adolescentes e adultos, adquirida ao longo de mais de dez anos de atividade profissional, fê-la ganhar um olhar transversal sobre todas as fases do ciclo de vida.

Formadora certificada desde 2005, Filipa Jardim da Silva realiza frequentemente formações tanto para o público geral, como para empresas e profissionais de saúde. Em 2008, começou a integrar equipas em variados contextos (centros hospitalares, clínicas privadas, centros comunitários, câmaras municipais, agrupamentos escolares e centros de formação).

Em 2017, criou a sua marca pessoal, que conta hoje com uma vasta rede de profissionais de saúde, todos unidos pela mesma missão: potenciar maiores níveis de saúde psicológica e física.

Três anos depois, no final de 2020, fundou a Academia Transformar.