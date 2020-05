Foi na ecografia morfológica que tivemos mesmo a confirmação que esperávamos uma menina, se bem que na anterior não tinha deixado grande espaço para dúvidas. E que todas as outras coisas estavam bem.

As consultas são mais o momento dele do que o meu. É aí que se vê coisas. Ele é que está nervoso antes, é quem faz mais perguntas e também é ele que começa logo a disparar informação nos vários grupos de Whatsapp, com os amigos e a família, sem ainda termos sequer saído do consultório. Notava logo o meu telemóvel mais frenético, de tanta notificação que recebia, enquanto trocava palavras com a obstetra.

Portanto, uma teleconsulta tira essa "magia". Ele estava ao meu lado, já concentrado no teletrabalho, a ouvir o que íamos falando, mas sem grandes questões. Passámos mais tempo a falar do que estava a acontecer e da COVID-19 do que propriamente de mim ou da bebé.

A minha obstetra mostrou alguma preocupação com a questão da vacina da Tosse Convulsa, que devia levar a partir das 29 semanas. Expliquei-lhe que tinha contactado o meu Centro de Saúde e que tinha ficado de marcar um dia e uma hora para o fazer. “Se for assim, tudo ok!”, respondeu. “Não a quero muito tempo em salas de espera, sabe-se lá em que condições”, advertiu.

A vacina aconteceu 10 dias depois, a 16 de abril, e foi do mais simples. Mas sem a companhia do pai, porque não fazia sentido estarmos a ir os dois. O meu Médico de Família tinha tratado da marcação, fizeram uma breve triagem à entrada (“teve febre nos últimos dias?”, “está com tosse?”), se não tivesse máscara, forneciam-me uma, tive de desinfetar as mãos antes de entrar para a sala de espera e o segurança retirou a senha da máquina, com a ajuda de um lápis, para não ter de estar a tocar em ecrãs.

Também tive oportunidade de me pesar, coisa que não fazia há um mês e o resultado não foi tão mau quanto eu esperava: um total de 5,5 kg desde o início da gravidez. Tendo em conta a minha tendência para os doces nos últimos dias, com o alto patrocínio da Páscoa, não está a correr nada mal. Vamos ver na próxima…

Fast Forward

Já não sei quantos dias passaram. Vamos arredondar para quase dois meses em casa. A tendência para comer porcarias cresce na mesma medida em que a barriga aumenta e o tempo de confinamento estica.

Os dias são todos iguais: acordar, vestir (eu tomo banho à noite), tomar o pequeno-almoço e começar a trabalhar. Muitas vezes a comer o pequeno-almoço ao mesmo tempo. Os horários para almoçar vão variando, conforme a chegada do boletim da Direção-Geral da Saúde com os números do dia referentes à COVID-19.

Vou ser sincera: este ano não senti que o dia [da Mãe] fosse verdadeiramente meu. Para o ano será diferente, com certeza. Mas obrigada amigos e família pelas surpresas que me reservaram.

No domingo foi o Dia da Mãe. Eu ainda sou aquilo que se pode chamar de uma mãe "under construction". Estou mais para pré-mamã do que para Mãe (com M maiúsculo). Ainda vou aprender tudo sobre esta coisa de ser "Mãe". Olho para as minhas colegas e vejo a sorte que tenho em ter ainda a minha criança "arrumada" e aconchegada na minha barriga. Mesmo que isso implique algumas manobras de contorcionismo da minha parte.

Mas, vivendo este estado de graça, já tive pela primeira vez um pequeno vislumbre da comemoração do Dia da Mãe. Teve o patrocínio do meu namorado que adora prendas: para ele, mas sobretudo, para os outros. É aquela pessoa que pensa com meses de antecedência na minha prenda de aniversário, nas minhas prendas (sim, plural), de Natal e agora, na prenda do Dia da Mãe (na realidade foram duas, a segunda chegou ontem).

Este ano a surpresa chegou pelo correio logo de manhã, na última quinta-feira. Ele ia tendo um colapso nervoso quando percebeu que eu estava a abrir a porta ao carteiro com a "minha" encomenda. Eu, desligada para estas coisas como sou, pensei que era algo que tinha encomendado para si próprio. Decidiu antecipar-se e entregar logo a surpresa nesse mesmo momento, apesar de ter esperado ainda umas horas até eu ter conseguido abrir o embrulho. Vou ser sincera: este ano não senti que o dia fosse verdadeiramente meu. Para o ano será diferente, com certeza. Mas obrigada amigos e família pelas surpresas que me reservaram.

De resto, não cumprimos o hábito que criámos nos últimos anos, de almoçar com as nossas mães: ambas estão a cumprir o seu confinamento, em concelhos diferentes do nosso.

Mas uma coisa que estas semanas me têm ensinado é que não é preciso estar presente fisicamente para se estar presente na vida das pessoas que são importantes para nós.

Todos os anos tenho o hábito de oferecer uma planta à minha mãe. Este ano, mesmo estando distante, não foi exceção. Uma coisa que este período nos trouxe foi perceber que as compras online não são um bicho de sete cabeças e que podemos enviar e mandar vir de tudo um pouco. Por isso, feliz dia mãe! Depois vou querer provar o teu arroz doce (o arroz doce das mães é sempre qualquer coisa).

