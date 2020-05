Entre pandemia, confinamento e estado de emergência, chegou o Dia da Mãe. E estes são seus os testemunhos

Textos: Patrícia de Sá Oliveira, Rita Afonso e Madalena Carvalho

Edição de texto: Daniela Costa

Este texto foi escrito a três mãos. Foi uma construção feita a partir dos testemunhos destas mães, testemunhos que não serão muito diferentes da realidade de outras casas portuguesas, e que têm vivido esta experiência num misto de aventura, frustração, receio e relativização. A palavra de ordem parace ser mesmo essa: relativizar.

Eu (Daniela) ainda sou aquilo que se pode chamar de uma mãe "under construction", como podem acompanhar nas minhas crónicas "Gravidez em tempo de pandemia", que tenho partilhado semanalmente. Estou mais para pré-mamã do que para Mãe (com M maiúsculo). Ainda vou aprender tudo sobre esta coisa de ser "Mãe".

Mas olho para as minhas colegas e vejo a sorte que tenho em ainda ter a minha criança "arrumada" e aconchegada na minha barriga. Mesmo que isso implique algumas manobras de contorcionismo da minha parte graças aos pontapés e esticar de pernas e braços que a bebé vai fazendo.

O que posso dizer é que olho para as minhas colegas com filhos e vejo isto como uma antevisão do que me vai acontecer ou uma espécie de realidade paralela de como poderia ter sido, se me tivesse antecipado um ano, por exemplo. E caramba, se este processo de confinamento não é fácil, com crianças na equação, vejo um cenário mais complexo, digamos assim.

Vejo isso quando tentamos ter uma reunião e há sempre uma criança (ou mais) a pedir atenção. Lá estão elas nos cantos dos ecrãs dos nossos computadores ou através de vozes vindas do além, a solicitar qualquer coisa urgente, que nunca pode esperar. Vejo as caras delas, com ar cansado, a pedirem paciência, para esperarem só um bocadinho, que têm de acabar o que estão a fazer primeiro. Não tenho dúvidas que chegam ao fim do dia com "a cabeça feita em água".

Estas partilhas são uma palavra (simbólica) para todas as mães espalhadas pelo país, em regime de teletrabalho e não só. Desculpem, pais, mas hoje, o dia é mesmo dedicado às mães.

Patrícia de Sá Oliveira

Creative director da Strazzera, parceira de conteúdos de moda e beleza do SAPO Lifestyle

Dia 31 de julho de 2019, depois de uns quantos momentos de desconfiança, decidi fazer o teste e lá estavam eles: dois tracinhos que eu já conhecia e que sabia que iriam mudar novamente a minha vida.

Não posso dizer que tenha sido uma gravidez fácil: os enjoos iniciais, alguns receios com suspeitas infundadas, uma casa em obras e outro filho para cuidar acabaram por não permitir que vivesse este momento a 100%. Mas o que não imaginava era o que estava para chegar nas últimas semanas de gravidez...

Com a casa na reta final, decidi que iria aproveitar as últimas semanas da melhor maneira até chegar este bebé. Mas o cenário que acabou por acontecer foi completamente diferente.

Com as notícias de uma pandemia mundial começou a instalar-se algum receio e no dia 12 de março decidi, por livre e espontânea vontade, dar início à minha quarentena. Estava a chegar às 37 semanas. As que se seguiram foram um misto de ansiedade e de medo.

Só saía para ir às consultas e o cenário que via a cada semana no hospital era, de facto, motivo para sair de lá em stress. A cada semana mais parecia que entrávamos num campo de batalha: máscaras, luvas, batas, linhas no chão, medição de febre, distância entre pessoas... E algo tão simples, como estar sentada numa sala de espera, passou a ser um momento de desconfiança.

Na consulta das 37 semanas o pai ainda pode entrar no hospital mas já foi aconselhado a não entrar no consultório. Nas seguintes, a espera dele foi feita no carro porque já não podia haver nenhum acompanhamento.

Arquivo pessoal.

Seguia-se o próximo passo: e o parto? Foram logo avisando que as directrizes a serem implementadas passariam por o pai não poder assistir, não poder estar presente nem dar assistência no trabalho de parto e não poder ficar com a mãe e o bebé depois deste nascer.

Sentimos que todos os nossos planos estavam a ir por água abaixo... Mas decidimos mentalizar-nos para este cenário e irmos vendo o ponto de situação à medida do que ia acontecendo. Nada melhorou até à data em que este bebé decidiu nascer.

Eram 23h20, do dia 3 de abril, quando enviei mensagem ao meu médico a dizer que as contrações tinham chegado nesse dia e que, naquele momento, já estavam regulares de 15 em 15 minutos. Fui encaminhada por ele para as urgências para ser observada.

Chegámos ao hospital e a urgência de obstetrícia tinha mudado para outro local, exatamente para prevenir contágios junto da urgência normal. Assim que entrámos, já com exercícios de respiração porque as dores estavam bastante fortes, foi dito ao pai que não passaria dali. Só o voltei a ver 34 horas depois.

Mandaram-me sentar na sala de espera enquanto faziam a minha admissão, para depois fazer a triagem e ser encaminhada para o edifício onde são feitos os internamentos para partos. Contei com o apoio das enfermeiras e auxiliares que me deram a mão e apoio enquanto esperava e era observada. Passado cerca de uma hora foi decidido que já ficaria lá pois as contrações estavam bastante fortes e regulares.

As horas que se seguiram foram passadas entre chamadas telefónicas, mensagens e videochamadas. Estive todo o tempo sozinha no quarto, em trabalho de parto. Um obrigada às enfermeiras que fizeram muito bem o seu papel e ainda tiravam um tempinho para me fazer companhia e confortar.

Desde videochamadas on hold, sempre que vinha mais uma contração, até a bolsa rebentar em direto num zoom entre amigas, tudo aconteceu...

Depois de 18h em trabalho de parto e pouca evolução da dilatação o médico percebeu, pelos batimentos cardíacos, que o bebé estava a começar a acusar sofrimento e por isso teríamos que partir para uma cesariana porque algo não o estava a deixar descer e fazer o caminho natural de um parto normal.

O pai, mesmo sabendo que não podia entrar, pôs-se a caminho do hospital, para sentir que estava mais próximo de nós. E lá fui eu, sozinha, para o bloco de partos, com o telefone na mão e o pedido de que registassem o momento em que o bebé nascesse. Ele chegou às 19h09 do dia 4 de abril de 2020, no meio desta pandemia mundial. E eu finalmente pude descansar.

Arquivo pessoal.

Ainda com as mãos presas e sob o efeito da anestesia consegui enviar as primeiras fotos para o grupo que tinha sido criado no Whatsapp com amigos e família sobre as novidades do nascimento do mais pequenino.

Fomos os dois para o recobro e achei que era o último momento nosso, mas fui informada que se o pai entrasse para nos ver já não podia sair mais. Ele não estava preparado para ficar e, como temos mais um filho, decidimos que só viria no dia seguinte.

Eram 10h da manhã quando entrou no quarto para o conhecer. Ficámos o dia todo juntos e na manhã seguinte tivemos ordem para deixar o hospital. Apesar de não termos cumprido as 72h habituais depois de uma cesariana, uma vez que estava tudo bem, decidiram deixar-nos ir embora mais cedo, para um ambiente seguro.

Arquivo pessoal.

Em casa, e como mãe de segunda viagem, tudo foi mais fácil: já não havia o stress das entradas e saídas do hospital e o contacto com diferentes pessoas.

Quanto à família e aos amigos, puderam conhecer este bebé através do vidro do carro, num momento misto de amor, felicidade, tristeza e injustiça.

Segunda-feira, 4 de maio, faz um mês que nasceu. Não houve sessão de fotos da gravidez, não houve Baby Shower e não sabemos quando poderemos fazer um Welcome Baby para que possa conhecer os colos e os beijinhos dos que já gostam tanto dele e não lhe podem tocar.

Este mês tem sido bastante tranquilo. O facto de termos a experiência de um primeiro filho tem ajudado imenso. Estamos a ser criativos: pesamos o bebé num tabuleiro, na nossa balança digital, e só fomos ao centro de saúde duas vezes – a primeira para fazer o teste do pezinho e primeira consulta e a 2a para levar a primeira vacina e consulta do 1o mês.

O facto de estarmos todos em casa tem ajudado na adaptação do irmão mais velho e sentimo-nos muito mais tranquilos e seguros do que nas últimas semanas da gravidez.

Arquivo pessoal.

Um dia, quando for mais crescido, iremos contar-lhe a história do momento em que nasceu. Verá as nossas fotos, todos de máscara e irá perceber que nasceu, de facto, numa época especial. Mas que chegou para trazer-nos a tranquilidade e esperança que precisávamos.

Rita Afonso