Débora Almeida é Enfermeira Especialista em Saúde Materna e Obstétrica há três anos, no Hospital Fernando da Fonseca, na Amadora. Trabalha no Serviço de Urgência de Obstetrícia e Ginecologia, área que divide com a formação a casais no Centro Pré e Pós- Parto, em Lisboa.

De sorriso fácil, mostra-se sempre disponível para ajudar e aceitou o desafio do SAPO Lifestyle em responder a algumas questões sobre o seu trabalho, sobre a importância da formação para os casais e sobre os seus receios enquanto profissional de saúde, numa área que mexe com as emoções e que tem suscitado muitas dúvidas em tempo de pandemia.

Que balanço faz do seu trabalho enquanto enfermeira especialista em saúde materna?

Neste momento está a ser difícil, mas está a ser bom, no sentido em que estamos a acompanhar as grávidas e a ter uma componente de enfermagem que, quem fazia o curso de preparação para o parto já tinha, mas que quem não fazia está a ter agora. Como enfermeira especialista sinto que neste momento há muita confiança por parte das grávidas nas nossas funções e ações, em contexto de sala de partos e em contexto de curso. Os casais procuram muito a nossa ajuda para esclarecer dúvidas, e não estou a dizer que estamos aqui a substituir o papel dos médicos obstetras, estamos é a trabalhar em parceria. E neste sentido estamos a conseguir dar bastante apoio e acompanhamento e reduzir sobretudo esta sensação de incerteza que os casais têm agora.

créditos: Arquivo pessoal

Depois, eu trabalho numa sala de partos em que o pai ainda não pode entrar, infelizmente. E sinto que estamos a ter um papel muito importante naquele que é um momento do casal, porque aquela grávida está numa sala de partos sozinha e idealizou todo um trabalho de parto com o seu marido. E a pessoa que ela vê naquela sala é o enfermeiro especialista. Estamos lá para ajudar, para fazer o momento do parto e para fazer a ligação com o pai, seja através de streaming, de um telefonema, de uma videochamada.

Acho que neste momento faz sentido fazer-se o plano de nascimento na mesma mas temos de ter consciência de que aquilo que estamos ali a escrever pode ou não acontecer, independentemente da situação da COVID-19. Mas é uma expectativa e um desejo daquilo que a pessoa espera que aconteça, mas pode não acontecer.

Outra mensagem que eu gostava de passar é que ainda há muito a ideia de que é o médico obstetra que faz o parto ou os enfermeiros parteiros. Não são. Quem faz os partos são as mulheres. Já dei apoio em muitos partos mas nunca pari: nunca fiz força no período expulsivo, nunca tive contrações de trabalho de parto. Por isso, quem faz os partos são as mulheres, esta é a realidade. Se a mulher não fizer força no período expulsivo, o bebé não nasce.

Claro que nas cesarianas as coisas são diferentes. Mas, num parto vaginal, as mulheres têm que se mentalizar que são elas que fazem os partos. Os médicos obstetras e os enfermeiros parteiros dão apoio, e é muito importante o apoio que dão, mas na realidade, quem tem o papel principal é a grávida.

No Centro Pré e Pós-Parto, o curso começou a ser lecionado em formato streaming por causa da COVID-19. Como tem corrido a experiência?

Já fez dois meses mas não parece que não passou esse tempo. Está a ser uma experiência positiva no sentido em que estivemos, e estamos, a renovarmo-nos. Não há dúvida que estamos sempre a criar coisas novas.

Quando começámos, na primeira e na segunda semana, ainda estávamos no Centro, cada um na sua sala, porque a nível técnico era mais fácil. Se tivéssemos algum problema o Miguel [Basto, responsável do Centro Pré e Pós-Parto] aparecia para nos ajudar. Depois, quando começaram a aumentar os casos, mesmo para nós enfermeiros, era mais seguro se viéssemos para casa. Em vez de estarmos todos em contacto uns com os outros viemos para casa e começámos a dar os cursos aí.

Mas é bastante desafiante no sentido em que nos falta a parte do calor humano. Isso é verdade, não há comparação: as grávidas irem chegando e irmos vendo o aumento das suas barrigas… Portanto falta a componente do calor humano.

De qualquer forma, temos vantagens que não tínhamos quando o curso era presencial. As grávidas que estavam em casa, em repouso absoluto, com uma patologia, com um colo curto... neste momento, conseguimos chegar a essa grávida. Ela consegue fazer esse curso no tempo normal, com as semanas de gravidez dentro do tempo normal, por o estarmos a fazer na versão online.

Outro exemplo é um casal que antes não residia na área de Lisboa, que tivesse dificuldades em chegar ao centro, seja pelo trânsito, seja pelo estacionamento, e que depois demorava a chegar a casa. Neste momento, isso já não acontece.

Temos também, neste momento, imensos casais do Porto e da zona norte do país, temos casais das ilhas, que não tínhamos, e temos casais portugueses que não vivem cá, o que é espetacular. Casais do Canadá ou de Dublin (Irlanda). São casais que querem fazer o curso em português e agora estamos numa fase de tentar adaptar, porque antes apenas tínhamos de nos preocupar com a realidade das maternidades em Lisboa e agora temos de chegar mais longe. Este é um trabalho de casa que temos de fazer e conseguimos fazê-lo graças ao Centro. Tem sido mais vantajoso.

Relativamente à partilha, mesmo em versão online, continuámos a fazer os cursos em grupo, só são individuais se o casal quiser. E os cursos em grupo têm muita vantagem porque as pessoas passam as experiências uns para os outros. E nesta fase de quarentena, em que estiveram em isolamento social, o facto de as pessoas se ligarem à hora do curso, para verem a cara uns dos outros e para estarmos juntos a partilhar coisas durante 1h30 também foi importante para elas.

Como é que se gere a informação que se passa aos casais?

A COVID-19 tem a situação de estar sempre em mudança. Quem está deste lado tem de fazer o trabalho de casa. Eu posso dizer uma coisa às 16h e se calhar no jornal às 20h aparece uma coisa totalmente diferente.

Lembro-me, por exemplo, quando lançaram a diretiva da Direção-Geral da Saúde (DGS), que tinha algumas incongruências. Algumas mães enviaram-me mails porque queriam partilhar a informação e queriam que eu partilhasse com elas a norma. O que eu expliquei foi “podemos partilhar sim, mas é possível que isto venha a ser alvo de mudança”.

Por isso, quando começámos o curso há sete semanas, os pais não podiam entrar em nenhuma sala de partos. Agora, que já passou este tempo, a maior parte dos hospitais particulares já estão a permitir que isso aconteça e os hospitais públicos estão a começar a ter essa abertura.