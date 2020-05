Crónica anterior: Gravidez em tempo de pandemia. Coisas más acontecem, mas também há finais felizes

O meu corpo mudou. Tem vindo a mudar ao longo dos últimos meses e, apesar de me poder sentir uma supermulher por estar a passar por esta experiência, a verdade é que os sinais que ele me enviou nos últimos tempos foram mesmo “chegou o momento de parar”.

Ao longo destes oito meses não me posso queixar muito com os desconfortos que a gravidez causou na minha vida, na minha rotina e no meu corpo - não tive enjoos, hormonas descontroladas, variações de humor, sono - à exceção de uma dor.

Comecei a sentir as primeiras dores numa viagem a Budapeste, em janeiro. Uma dor que me apanhava o fundo das costas, do lado direito que depois descia pela perna. Quando dava por mim estava a coxear. “Isso é ciática na gravidez”, disse-me uma amiga que me acompanhava na viagem. “Prepara-te para os próximos meses”, anunciou.

Falei dessa dor à minha obstetra na consulta seguinte. Ela sugeriu que eu praticasse Pilates – coisa que não fiz. A dor entretanto atenuou e esqueci isso. “A miúda deve ter mudado de posição e já não está a pressionar o que não deve”, pensei.

Sinto que o tempo me trouxe uma nova forma de tranquilidade, que ainda não tinha experienciado. Sinto-me mais leve, a minha cabeça libertou espaço, e posso finalmente começar a pensar nos detalhes que todos me perguntam se já tratei

Na realidade, foi uma folga que ela me deu, de apenas algumas semanas. Foi no início de março que a dor voltou, mas ainda pior. Desta vez do lado esquerdo. Não raras vezes estava em pé a falar com alguém e lá começavam as pontadas, como se fossem agulhas, que desciam pelas costas até ao fundo da perna. Nesses momentos não conseguia evitar uns “ais”. E foi com essas dores que comecei em teletrabalho nos primeiros dias de março. Não eram limitadoras mas eram incomodativas.

Escusado será dizer que passar horas intermináveis sentada no sofá com o computador no colo, não ajudaram este quadro. E as dores foram-se multiplicando até chegar ao ponto de fazer uma caminhada maior e de não me conseguir mexer, passadas umas horas.