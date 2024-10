A apresentadora da RTP prepara-se para ser mãe pela quarta vez.

Esta quarta-feira, 9 de outubro, Joana Teles recorreu ao Instagram para fazer mais um desabafo sobre a fase final da gravidez.

Esta quarta-feira, a apresentadora fez questão de deixar mais uma mensagem extensa, dirigindo-se sobretudo às mulheres que estão a passar pelo processo da maternidade.

"Não nos esqueçamos de nós Também nós, mães, precisamos de nos redescobrir. De ter este período de exploração. E de nos voltarmos a apaixonar de novo por nós mesmas. De ser compassivas com nós mesmas, com tempo e a partir de um lugar de compreensão, autoestima e amor próprio. Mas agora com um par de olhinhos pequeninos a olhar por nós. E a ter-nos como exemplo. Um beijinho a todas as mães que estão a ler estas palavras. Eu sinto-vos", escreveu.

Além deste "gentil lembrete", Joana Teles mencionou ainda alguns dos "lugares" para onde a "gravidez tem a virtuosa capacidade" de levar as mulheres:

"O da humilde perante o incerto"

"O da cedência perante a sabedoria - e soberania - da Natureza"

"O do medo pelo incerto"

"O do teste de capacidades perante desafios inesperados"

"O da mudança da vida tal como a conhecemos O da renovação da estrutura familiar"

"O da incerteza no futuro"

"O da confiança em algo superior"

"O do renascimento de uma nova mulher"

Veja aqui a bonita partilha da apresentadora.

Relembre-se que esta é a quarta gravidez de Joana Teles. A apresentadora, de 42 anos, é mãe de Maria Inês, de 11 anos, e de Afonso Maria, de sete, frutos do casamento atual com Pedro Costa Lopes. Teles tem ainda um filho mais velho, que nasceu de um anterior relacionamento.

Leia Também: "Coming soon…" Mariana Pacheco mostra barriga de grávida em nova foto