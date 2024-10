Grávida pela quarta vez, Joana Teles prepara-se todos os dias para a chegada do bebé. Nas redes sociais, a apresentadora da RTP tem vindo a partilhar diários da gestação, como aconteceu esta quarta-feira, dia 3, após chegar às 36 semanas.

"A fase do cansaço extremo chegou, assim como as insónias gestacionais, a falta de energia para mexer o dedo do pé e as questões filosóficas sobre a mulher em que me tornarei e de como será a minha vida daqui para a frente", confessa.

"Todos sabemos que nada fica igual com o nascimento de um filho/a. Tenho por isso aproveitado para desfrutar, sobretudo, da liberdade de tempo, pois é disso que serei privada nos próximos tempos", realça, partilhando as atividades com que tem ocupado os seus dias.

Entre elas está a leitura, caminhadas na floresta, passar tempo com a família a preparação dos pós-parto e... ver como estava antes da gravidez.

"Ontem um dos meus filhos disse-me que já não se lembra de mim sem ser grávida… sinceramente. Por isso fui pesquisar fotos de como estava há precisamente há 1 ano para me motivar… ou desmotivar nem sei bem", completa.

Note-se que a comunicadora, de 42 anos, é mãe de Maria Inês, de 11 anos, e Afonso Maria, de sete, frutos do casamento atual com Pedro Costa Lopes. Esta tem ainda um filho mais velho, que nasceu de um anterior relacionamento.

