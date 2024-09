Aos 42 anos, Joana Teles vive um momento muito feliz da sua vida. A apresentadora da RTP aguarda a chegada do seu quarto filho, fruto do casamento com Pedro Costa Lopes.

Tendo passado o fim de semana fora, mais precisamente em Arcos de Valdevez, a apresentadora partilhou com os seguidores da sua página de Instagram uma fotografia na qual o seu 'barrigão' se destaca.

"Baterias recarregadas para a reta final", realçou na legenda da partilha.

© Instagram - Joana Teles

Note-se que Joana é ainda mãe de e Maria Inês, de 11 anos, e Afonso Maria, de sete - da relação com Pedro e de um rapaz, que nasceu de um relacionamento anterior.

