Joana Teles foi mãe pela quarta vez no dia 14 de outubro. O pequeno João Maria nasceu fruto da relação com Pedro Costa Lopes e, com apenas 10 dias, tomou "o seu primeiro shinrin yoku".

Não sabe do que se trata? A apresentadora explicou esta sexta-feira, 25 de outubro, com uma publicação no Instagram.

"O banho de floresta, prática terapêutica japonesa, é reconhecida, cientificamente comprovada e altamente recomendada para a nossa saúde", escreveu Joana Teles na legenda da publicação.

"Por isso, de todos os sítios do mundo para acolher o nosso primeiro grande passeio, este tinha de ser o local inaugural", acrescentou ainda, referindo-se à floresta em Cortegaça, Ovar.

Note-se que Joana Teles já é mãe de Maria Inês, de 11 anos, e de Afonso Maria, de sete, ambos frutos da sua união com Pedro Costa Lopes. A apresentadora tem ainda mais um filho, mais velho, fruto de um anterior relacionamento.

