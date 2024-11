"Já agora também podia falar sobre o tema, usar ou não cinta pós parto?": esta foi uma das questões colocada a Joana Teles na sua página de Instagram. Mãe do pequeno João Maria, que nasceu em outubro, a apresentadora da RTP revelou que usa e explicou porquê.

"Eu sempre usei uma faixa nos meus primeiros dias pós cesariana, pela questão do suporte e conforto que me proporcionava ao caminhar a fazer as tarefas dia a dia. Também me dava um 'up' na autoestima, pois a forma como nos vemos também importa", começou por escrever.

"No caso desta faixa espartilho em particular, só a comecei a usar agora. O objetivo é o de ter uma ajuda na modelação na zona abdominal e ter uma melhor postura", disse ainda.

"Vou usá-lo até o meu bebé fazer três meses, pois nessa altura já poderia voltar a fazer abdominais. Em ambos os casos, eu sempre usei/uso dia sim/dia não, precisamente para obrigar a musculatura abdominal a executar o seu trabalho", completou.



© Instagram - Joana Teles

Recorde-se que a apresentadora, de 42 anos, é também mãe de Maria Inês, de 11 anos, e Afonso Maria, de sete, fruto do casamento atual com Pedro Costa Lopes. Tem ainda um filho (o mais velho), que nasceu de uma relação anterior.