A petição, disponível em https://peticaopublica.com, foi subscrita por 135 cidadãos e já foi enviada a esta câmara municipal do distrito de Lisboa, confirmou o vereador da Educação, Rui Costa, à agência Lusa.

Os peticionários pedem alternativas que evitem que os alunos do pré-escolar e primeiro ciclo da Escola Básica das Paredes tenham de se sentar no chão para lanchar nos dias de chuva ou quando esperam pelo início das aulas, entre as 08:30 e as 09:00.

Confrontado pela Lusa, o autarca explicou que o hall de entrada na escola, onde os alunos esperam, possui sofás, mas admitiu que não sejam suficientes para os cerca de 800 alunos do estabelecimento e que o chão em pedra “é de facto frio”.

Segundo Rui Costa, trata-se de uma opção da própria escola, até porque o estabelecimento está dotado de refeitório, biblioteca e salas de apoio.

“A escola e o agrupamento nunca solicitaram nada à câmara” no sentido de evitar que os alunos se sentem no chão, referiu.