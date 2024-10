Marco Paulo era dono de uma carreira com quase 60 anos, muitos êxitos e histórias sem fim. Muitas delas recordadas esta quinta-feira, 24 de outubro, no dia da sua morte.

A Câmara Municipal de Alenquer expressou o seu "profundo pesar pelo falecimento do cantor" e lembrou ter sido precisamente no município uma das suas primeiras atuações.

"Foi com pesar que recebi a notícia do falecimento do cantor Marco Paulo. Alenquer foi um dos amores da vida de Marco Paulo e a vila não esquecerá o seu legado. Aqui começou por cantar nas festas da escola e com 15 anos ganhou o seu primeiro cachet, de 50 escudos. A partir daí nunca mais parou de surpreender", cita a nota de pesar do presidente da Câmara Municipal de Alenquer - Pedro Folgado.

Marco Paulo era natural de Mourão, Alentejo, mas a profissão do pai levou-o a correr o país. Em Alenquer chegou a viver durante 12 anos, por lá deu os primeiros passos na música e fez parte do Rancho Folclórico de Alenquer.

