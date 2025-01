1. Escolha o sistema de aquecimento certo

Caso a sua habitação não inclua sistema de aquecimento, opte pela solução mais adequada à sua família, como piso radiante, bombas de calor, aquecimento central ou emissores térmicos. Considere sempre a dimensão da casa e os custos de instalação, mensais e de manutenção, na altura de escolher o seu sistema de aquecimento. Com a temperatura agradável dentro de casa, não vai precisar de andar com muita roupa e sentir-se-á muito mais confortável.

2. Vede portas e as janelas

Esta dica serve, por um lado, para impedir a entrada de correntes de ar frio e, por outro lado, para evitar que o calor saia de dentro de casa. Poderá fazê-lo utilizando uma fita isolante, um “chouriço”, ou tubos de espuma ou de borracha.

3. Utilize papel de parede e prefira cores quentes

Mais do que uma opção decorativa, o papel de parede pode ajudar a manter uma temperatura mais elevada no interior da sua casa, uma vez que consegue retê-lo dentro de casa. Outra opção a considerar seria pintar as paredes com tons mais quentes, pois estes acumulam e preservam melhor o calor. Acima de tudo, estes tons ajudam a tornar a sua casa mais acolhedora e confortável para aproveitar a companhia de quem mais ama.

4. Aproveite a luz solar

Mesmo durante o inverno, aproveite para usufruir da luz solar para aquecer a casa. Para isso, basta abrir as persianas e as cortinas pela manhã, manterem-se assim enquanto houver sol e, quando anoitecer, fechar tudo para impedir a entrada do frio. Desta forma, poderá saborear melhor os momentos de refeição em família, com a sala de jantar ou a cozinha mais aquecidas.

5. Coloque cada móvel no sítio certo

Uma vez que os objetos também conseguem reter o calor, a localização exata do mobiliário vai influenciar a temperatura do interior da casa. Algumas opções que pode seguir passam por: decorar as paredes com quadros, molduras e espelhos, que ajudam a manter o calor dentro de casa; decorar o chão com tapetes e carpetes; encostar móveis de pouca utilização às paredes exteriores, que são as mais frias; posicionar as camas e sofás junto das paredes interiores, onde a temperatura é sempre mais elevada. Dê destaque ao mobiliário com um significado especial, como peças que herdou da sua família ou lhe foram oferecidas, para tornar cada divisão mais humana e afável.

6. Feche bem as janelas em dias de tempestade

Sempre que se preveja vento e/ou chuva fortes é fundamental fechar bem os estores e as janelas para que não batam e, consequentemente, estalem ou partam.

7. Tenha atenção à manutenção dos telhados e paredes exteriores

Para evitar o risco de infiltrações em períodos de mau tempo, importa verificar as telhas, placa e paredes que estão expostas aos elementos. Certifique-se que as telhas estão bem encaixadas e que a placa, paredes exteriores e telhas não apresentam fissuras. As calhas e ralos devem ser limpos regularmente, para permitir o escoamento da água da chuva.

8. Não se esqueça do exterior da habitação

Garanta que a poda das árvores é feita amiúde, para evitar danos maiores em dias de vento forte. Proteja, de preferência dentro de casa, objetos como mobiliário de exterior e churrasqueiras portáteis. Mantenha a limpeza do quintal, para evitar que folhas e pequenos ramos caídos possam impedir o correto escoamento da água da chuva. Em zonas vulneráveis de cheias, considere colocar um anteparo de madeira ou metal à entrada da casa, cave ou rés-do-chão, para evitar a entrada de água.