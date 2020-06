“Considera-se improvável que os números reais de abuso infantil tenham diminuído, uma vez que investigação existente mostra que o fenómeno aumenta durante emergências de saúde pública”, refere-se no relatório global sobre prevenção da violência sobre crianças, da responsabilidade de várias agências da ONU, incluindo a Organização Mundial de Saúde, a Unicef e a Unesco.

Baseando-se no que os meios de comunicação mundiais foram relatando, há sinais contraditórios: pelo menos na China, França, Índia e África do Sul, o confinamento devido à covid-19 “coincidiu com aumentos substanciais” nas chamadas para as linhas de apoio dedicadas à violência infantil.

Contudo, em países como as Filipinas e os Estados Unidos da América, houve “descidas no número de casos de abuso infantil comunicados aos serviços de proteção”, o que os peritos atribuem à falta de contacto das crianças com professores, assistentes sociais, enfermeiras ou médicos, os profissionais que em circunstâncias normais reconheceriam e denunciariam situações suspeitas.

Além disso, aumentaram os perigos a que as crianças estão sujeitas ‘online’, incluindo “exploração sexual e ‘ciberassédio’ que resulta do aumento do uso da Internet por crianças”.

“Com adultos e crianças postos de quarentena durante semanas para prevenir a expansão da covid-19 – e em alguns casos com as próprias pessoas que as magoam – é possivelmente a pior situação imaginável para a violência familiar”, assinalam.

Estima-se que a pandemia tenha sujeitado ao confinamento 1,5 mil milhões de crianças, sujeitas a níveis aumentados de ‘stress’ e ansiedade, tal como os pais, que ficaram sem muitos dos recursos em que se podiam apoiar para ajudar a cuidar dos filhos, como amigos, família alargada ou profissionais.