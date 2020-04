Sem a presença do entretenimento, a Antena 2 transmite programas, quer com a função de formar do género educativo (Palavras de Bolso), quer de informar do género ciências e humanidades (Lilliput).

Diz ainda que a Antena 3 passou, em 2016, da emissão de dois programas para apenas um, e que este único programa não esteve presente no último ano de 2018, e ainda que a função de entreter é desempenhada pelo ‘infotainment’.

“Nas Antenas 1 e 3 surgem exclusivamente as funções de formar para programas que se classificam no género educativo”, diz ainda, concluindo que, de um modo geral, os vários programas “têm uma duração que não excede os cinco minutos, sendo tendencialmente mais curtos, com presença maioritária” nos dias de semana e no período da manhã.