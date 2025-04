'Goucha', o programa vespertino da TVI, sofreu novas alterações na programação semanal.

Depois de o tempo de programa ter sido reduzido, o horário de apresentação voltou a alterar.

'Goucha' tem agora apenas a duração de meia hora e em alguns dias da semana não é transmitido em direto.

O formato esteve durante semanas a ir para o ar pouco antes das 18h00 (hora em que tem início o 'Última Hora do 'Big Brother'), mas agora tem início às 14h45. Terminado o programa 'Goucha', a programação segue com 'A Sentença' (em antena entre as 15h15 e as 18h00).

Também na SIC o programa da tarde sofreu as mesmas alterações. 'Júlia' passou a ir para o ar às 14h25, logo após o 'Primeiro Jornal'.

