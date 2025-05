A tarde da programação da TVI desta quinta-feira estava preenchida com mais uma emissão do programa 'Goucha'.

O apresentador estaria à conversa com Adrielle Peixoto, ex-concorrente do Big Brother 2025, que saiu no passado domingo.

Porém, o conclave decidiu, por volta das 17h10, quem será o novo Papa, o que levou ao cancelamento do formato.

Na página do canal pode ler-se: "Perante este acontecimento de enorme relevância internacional, a programação da TVI sofre alterações. O programa 'Goucha' foi cancelado. A entrevista será reagendada e emitida em nova data, a anunciar brevemente".