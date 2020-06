Os relatos de utilização dos métodos de extinção gradual apontam para cerca de dois ou três dias até a criança se habituar a adormecer sozinha e deixar de chorar, no entanto, o que vem descrito do ponto de vista da eficácia destes métodos é que levam entre 3 a 4 semanas até ter resultados.

O método da cadeira ou “camping out” é outra possibilidade: o bebé é colocado no berço e o cuidador fica na proximidade, presencialmente, sentado numa cadeira. Quando o bebé chora, pode consolá-lo com a voz, com uma cantiga, até com o toque, mas não deve retirá-lo do berço. À medida que o tempo passa, a criança acaba por se habituar à presença simples do cuidador, tornando possível o afastamento progressivo da cadeira onde o cuidador se encontra, até conseguir sair do quarto. Este método é considerado bastante difícil, já que o cuidador tem que presenciar o choro da criança, o tempo todo, sem ser possível recuar. Porque cada vez que ceder ao choro da criança, só vai reforçar a ansiedade de separação.

Quer os métodos de extinção gradual, quer o método da cadeira, são frequentemente citados e estudados de forma a perceber se terão, ou não, algum impacto no desenvolvimento da criança no futuro.

Os estudos realizados (que são poucos e com metodologias pouco sérias) parecem não mostrar nenhuma alteração cognitiva, emocional ou de vinculação passados seis anos da ocorrência do treino do sono (levantando a questão: e depois dos seis anos?).

O maior benefício destas abordagens parece ser a melhoria imediata do bem-estar dos cuidadores, com redução da privação de sono e melhoria dos sintomas depressivos. Este efeito benéfico nos cuidadores parece manter-se até dois anos depois da ocorrência do treino de sono (o que permite ter uma ideia do peso da privação de sono na função familiar). A Academia Americana de Pediatria não emitiu nenhum parecer desfavorável à utilização destes métodos para o treino de sono dos bebés.

Tendo em conta o atual conhecimento científico sobre o assunto, o problema do sono dos bebés e crianças tem um limiar muito variável e dependente de cada contexto familiar. Não podemos ignorar nem a pressão social para ter as crianças a dormirem sozinhas no quarto, nem o impacto da privação de sono nos pais e como tal, a ansiedade que este assunto desencadeia. Talvez a forma mais ponderada seja desaconselhar formalmente o treino de sono abaixo dos 4-6 meses de idade, tentar implementar no seio familiar as medidas comportamentais de reajustamento de rotinas e reservar a utilização de um método formal de treino de sono após discussão com o médico assistente.

Um artigo da médica Joana Martins, pediatra na Unidade de Cuidados Intensivos de Pediatria no Hospital D. Estefânia, Centro Hospitalar Universitário Lisboa Central.